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सीकर में युवक की हत्या के मामले पर भड़के ग्रामीण, 15 नामजद, सिर्फ 3 गिरफ्तार

सीकर के दांतारामगढ़ के पचार गांव निवासी बनवारीलाल मीणा की कथित अपहरण और मारपीट के बाद हुई मौत को लेकर परिजनों का धरना दूसरे दिन भी जारी है. परिजन एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. उन्होंने 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन आरोप है कि अब तक केवल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 28, 2026, 07:28 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 07:28 PM IST
सीकर में युवक की हत्या के मामले पर भड़के ग्रामीण, 15 नामजद, सिर्फ 3 गिरफ्तार
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के पचार गांव निवासी बनवारीलाल मीणा की मारपीट के बाद हुई मौत के मामले में परिजनों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा. मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं.

परिजनों ने दांतारामगढ़ थाने में करीब 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर मारपीट एवं हत्या का मामला दर्ज कराया है. मृतक के भाई सोहनलाल मीणा का आरोप है कि 15 नामजद आरोपियों में से अब तक पुलिस ने केवल तीन आरोपियों को ही पकड़ा है.

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उनका कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को उचित मुआवजा मिलने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा और धरना जारी रहेगा. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में अब तक डिप्टी स्तर के अधिकारी के अलावा कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है. उधर, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दांतारामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक कैलाश कंवर मोर्चरी पहुंचीं. एहतियात के तौर पर अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

अपहरण कर मारपीट

गौरतलब है कि पचार गांव निवासी बनवारीलाल मीणा किशनगढ़ रेनवाल से अपने गांव लौट रहे थे. आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर मारपीट की. गंभीर घायल अवस्था में उन्हें सीकर रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने हत्या का नामजद मामला दर्ज कराया. साथ ही परिजनों ने चेतावनी दी थी कि मांगें पूरी होने तक वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और शव नहीं लेंगे.

लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी

मृतक के भाई सोहनलाल मीणा ने बताया कि पिछले तीन दिनों से उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. इस संबंध में उन्होंने दो बार 112 पर कॉल कर पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंचकर केवल औपचारिकता निभाकर लौट गई और आरोपियों को नहीं पकड़ सकी. मृतक के भाई सोहनलाल के अनुसार रविवार देर रात बनवारी लाल किशनगढ़ रेनवाल से अपने गांव लौट रहे थे.

इसी दौरान कथित तौर पर कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया, मारपीट कर उन्हें वाहन में डाल लिया और गंभीर घायल अवस्था में बालाजी मंदिर के पास फेंककर फरार हो गए. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद घायल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण समय पर उपचार शुरू नहीं हो सका. इसके बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार मृतक बनवारीलाल मीणा पूर्व में हिस्ट्रीशीटर भी रह चुका है और उसके खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच करते हुए फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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