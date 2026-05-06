/चुपके से जान लेने वाले सर्वाइकल कैंसर पर ब्रेक! सीकर की 24 आंगनबाड़ी केंद्रों में HPV वैक्सीनेशन अभियान तेज

HPV Vaccination Cervical Cancer: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के माउंडा खुर्द सेक्टर के अंतर्गत संचालित सभी 24आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं की एक विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, नीमकाथाना में किया गया. बैठक की अध्यक्षता सीडीपीओ संजय चेतानी द्वारा की गई.बैठक को संबोधित करते हुए चेतानी ने एचपीवी वैक्सीनेशन एवं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी.



उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पोलियो अभियान के माध्यम से पोलियो जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया, उसी प्रकार महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर (बच्चेदानी की ग्रीवा का कैंसर) की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा एचपीवी टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है.

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उन्होंने जानकारी दी कि यह वैक्सीन 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सिंगल डोज के रूप में दी जा रही है, जिससे इस गंभीर बीमारी से दीर्घकालिक सुरक्षा प्राप्त होती है. उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्मिकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पात्र किशोरियों के घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करें तथा उन्हें टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करें.उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया दुष्प्रचार या अफवाहों से बचते हुए, यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो अधिकृत चिकित्सक या स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर समाधान करें.



किसी भी पात्र बालिका को इस महत्वपूर्ण टीकाकरण से वंचित नहीं रखा जाए.बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सीडीपीओ ने आगामी माह में शत-प्रतिशत पोषाहार वितरण एफआरएस के माध्यम से सुनिश्चित करने, पोषण ट्रैकर पर सभी प्रविष्टियां नियमित रूप से दर्ज करने, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीकरण करने, राजसिम्स पोर्टल पर सैनेटरी नैपकिन हेतु पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने, ग्रोथ मॉनिटरिंग सावधानीपूर्वक करने तथा उसकी प्रविष्टि पोषण ट्रैकर में दर्ज करने के निर्देश दिए.



इसके अतिरिक्त, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के अंतर्गत पंजीकृत सभी बच्चों की नियमित एवं पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया. इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक सोनिया एवं श्रीमती मीना यादव भी उपस्थित रहीं.



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