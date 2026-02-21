Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लक्ष्मणगढ़ में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख मतदाताओं का नाम सूची में शामिल

Sikar News: सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक एसडीएम मोहरसिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Feb 21, 2026, 10:38 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 10:38 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Hari mirch ka Achar

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! जानें WEATHER का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! जानें WEATHER का ताजा अपडेट

ट्रंप टैरिफ झमेले के बीच राजस्थान में धड़ाम हुए सोने के दाम, चांदी ने तो काट दिया उधम, जानें लेटेस्ट अपडेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

ट्रंप टैरिफ झमेले के बीच राजस्थान में धड़ाम हुए सोने के दाम, चांदी ने तो काट दिया उधम, जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में फिर बदल गया मौसम का हाल, बढ़ने लगी गर्मी और तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदल गया मौसम का हाल, बढ़ने लगी गर्मी और तापमान

लक्ष्मणगढ़ में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख मतदाताओं का नाम सूची में शामिल

Sikar News: रास्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक एसडीएम मोहरसिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें एसआईआर 2026 को लेकर वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया.

उपखंड अधिकारी मोहरसिंह मीणा ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जारी फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 272933 मतदाताओं का नाम सूची में शामिल है. इनमें से 142215 पुरुष मतदाता और 130718 महिला मतदाता हैं. उपखंड कार्यालय में बैठक के दौरान राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि बनवारी लाल पाण्डेय, नवरंग चौधरी, ललित पंवार, बनवारी लाल नेहरा, राकेश सिहाग, भोजराज सिंह शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी मोहरसिंह मीणा ने उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य शुरू होने से कुल 286368 मतदाता वोटर लिस्ट सूची में शामिल थे. एसआईआर कार्य के दौरान जिन मतदाताओं का नाम दो जगह अंकित था और जिन मतदाता की मृत्यु हो गई थी, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. साथ ही 18 वर्ष के नये मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा कपासन-167 की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई. प्रारूप सूची में 2 लाख 54 हजार 203 मतदाता दर्ज थे, जिनमें 1.48 प्रतिशत वृद्धि के बाद अब कुल संख्या 2 लाख 57 हजार 966 हो गई है.

इनमें 1,30,690 पुरुष, 1,27,272 महिला और 4 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. दावे-आपत्तियों की अवधि में हजारों आवेदन प्राप्त हुए, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया गया. अंतिम सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई हैं तथा मतदाता अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर भी देख सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news