लक्ष्मणगढ़ में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख मतदाताओं का नाम सूची में शामिल

Sikar News: रास्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक एसडीएम मोहरसिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें एसआईआर 2026 को लेकर वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया.

उपखंड अधिकारी मोहरसिंह मीणा ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जारी फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 272933 मतदाताओं का नाम सूची में शामिल है. इनमें से 142215 पुरुष मतदाता और 130718 महिला मतदाता हैं. उपखंड कार्यालय में बैठक के दौरान राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि बनवारी लाल पाण्डेय, नवरंग चौधरी, ललित पंवार, बनवारी लाल नेहरा, राकेश सिहाग, भोजराज सिंह शामिल थे.

बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी मोहरसिंह मीणा ने उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य शुरू होने से कुल 286368 मतदाता वोटर लिस्ट सूची में शामिल थे. एसआईआर कार्य के दौरान जिन मतदाताओं का नाम दो जगह अंकित था और जिन मतदाता की मृत्यु हो गई थी, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. साथ ही 18 वर्ष के नये मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा कपासन-167 की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई. प्रारूप सूची में 2 लाख 54 हजार 203 मतदाता दर्ज थे, जिनमें 1.48 प्रतिशत वृद्धि के बाद अब कुल संख्या 2 लाख 57 हजार 966 हो गई है.

इनमें 1,30,690 पुरुष, 1,27,272 महिला और 4 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. दावे-आपत्तियों की अवधि में हजारों आवेदन प्राप्त हुए, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया गया. अंतिम सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई हैं तथा मतदाता अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर भी देख सकते हैं.

