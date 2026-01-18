SP प्रवीण नायक नूनावत ने ली बैठक, विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर अलर्ट जारी

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में फरवरी माह में आयोजित होने वाले बाबा श्याम के विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मेले की सुरक्षा,कानून - व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने डीवाईएसपी कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की.

बैठक में मेले के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर विस्तृत मंथन किया गया. एसपी नूनावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आवश्यक दिशा-निर्देश

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, डीवाईएसपी राव आनंद कुमार सहित जिले के विभिन्न डीवाईएसपी व थानाधिकारी मौजूद रहे. डीवाईएसपी राव आनंद कुमार एवं थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था यातायात प्लान और संवेदनशील बिंदुओं की जानकारी दी.

दर्शन मार्ग का निरीक्षण -बैठक के पश्चात पुलिस अधीक्षक नूनावत ने बाबा श्याम के दर्शन मार्ग का निरीक्षण किया. इस दौरान दर्शन पंक्तियों, प्रवेश-निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस जाप्ते की तैनाती को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. एसपी नूनावत ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन उपलब्ध कराना पुलिस का मुख्य लक्ष्य है.

पार्किंग में सीसीटीवी

उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र और पार्किंग पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगी. दर्शन के पश्चात निकासी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, जिसमें चार कतार मुख्य बाजार से, चार कतार गुवाड़ चौक से और छह कतार नवीन निकास मार्ग से निकाली जाएंगी. वहीं, गुवाड़ चौक निकास मार्ग को चौड़ा किया जाएगा.

निरीक्षण

साथ ही नववर्ष के दौरान सफल रही यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा. निरीक्षण के समय डीवाईएसपी राव आनंद कुमार, थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, रींगस थानाधिकारी सुरेश कुमार, जिला यातायात प्रभारी कृष्ण कुमार, सदर थानाधिकारी अमित कुमार नागोरा, लक्ष्मणगढ़ थानाधिकारी राजा राम लेगा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे.

बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी

निरीक्षण के उपरांत पुलिस अधीक्षक नूनावत ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. पुलिस प्रशासन द्वारा मेले से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि फाल्गुनी लक्खी मेले का आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-