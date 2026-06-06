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सीकर में चर्चित मर्डर केस का बड़ा खुलासा, ढाई साल से फरार आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे

Sikar Crime News: सीकर के श्रीमाधोपुर में बंशीधर बिजारणियां हत्याकांड के ढाई साल से फरार मुख्य आरोपी मुकेश गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.  2023 में बाईपास रोड पर कांच की बोतल से हमला कर बंशीधर की हत्या की गई थी.  मामले में तीन आरोपी अब भी फरार हैं. 
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 06, 2026, 07:00 AM|Updated: Jun 06, 2026, 07:00 AM
सीकर में चर्चित मर्डर केस का बड़ा खुलासा, ढाई साल से फरार आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे
Image Credit: Sikar Crime News

Sikar Crime News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना पुलिस को हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने करीब ढाई साल से फरार चल रहे हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. वहीं, मामले में नामजद तीन अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

फरार आरोपी मुकेश गुर्जर को किया गिरफ्तार

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थानाधिकारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मण्डामढनी, खाटूश्यामजी निवासी मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया. आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

दिसंबर 2023 में हुई थी वारदात

थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को मृतक बंशीधर बिजारणियां के भाई मालीराम ने श्रीमाधोपुर थाने में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट के अनुसार, 4 दिसंबर 2023 की रात करीब 10:30 बजे बाईपास रोड पर आरोपियों ने बंशीधर के साथ मारपीट की थी.

आरोप है कि हमलावरों ने बंशीधर के सिर पर कांच की बोतल से लगातार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जांच के दौरान पुलिस ने मामले को हत्या का पाया.

पुरानी रंजिश के बीच हुई वारदात

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजू और सुभाष मंगावा के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी. मृतक बंशीधर दोनों पक्षों के बीच समझौता और बीच-बचाव कराने के लिए दुकान पर पहुंचा था.

इसी दौरान विवाद बढ़ गया और कहासुनी के बाद आरोपियों ने बंशीधर को दुकान के पीछे ले जाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.

तीन आरोपी अब भी फरार

इस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुकेश गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है. हालांकि, वारदात में शामिल नामजद आरोपी सुभाष मंगावा, राहुल और मोनू उर्फ मनोज अभी भी फरार हैं.

पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. श्रीमाधोपुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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