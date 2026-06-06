/सीकर में चर्चित मर्डर केस का बड़ा खुलासा, ढाई साल से फरार आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे

Sikar Crime News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना पुलिस को हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने करीब ढाई साल से फरार चल रहे हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. वहीं, मामले में नामजद तीन अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

फरार आरोपी मुकेश गुर्जर को किया गिरफ्तार

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थानाधिकारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मण्डामढनी, खाटूश्यामजी निवासी मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया. आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

दिसंबर 2023 में हुई थी वारदात

थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को मृतक बंशीधर बिजारणियां के भाई मालीराम ने श्रीमाधोपुर थाने में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट के अनुसार, 4 दिसंबर 2023 की रात करीब 10:30 बजे बाईपास रोड पर आरोपियों ने बंशीधर के साथ मारपीट की थी.

आरोप है कि हमलावरों ने बंशीधर के सिर पर कांच की बोतल से लगातार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जांच के दौरान पुलिस ने मामले को हत्या का पाया.

पुरानी रंजिश के बीच हुई वारदात

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजू और सुभाष मंगावा के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी. मृतक बंशीधर दोनों पक्षों के बीच समझौता और बीच-बचाव कराने के लिए दुकान पर पहुंचा था.

इसी दौरान विवाद बढ़ गया और कहासुनी के बाद आरोपियों ने बंशीधर को दुकान के पीछे ले जाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.

तीन आरोपी अब भी फरार

इस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुकेश गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है. हालांकि, वारदात में शामिल नामजद आरोपी सुभाष मंगावा, राहुल और मोनू उर्फ मनोज अभी भी फरार हैं.

पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. श्रीमाधोपुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.