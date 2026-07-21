Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /श्रीमाधोपुर सड़क विवाद ने पकड़ा तूल, जलभराव से परेशान लोग बोले- सड़क दोबारा बनाई जाए

श्रीमाधोपुर सड़क विवाद ने पकड़ा तूल, जलभराव से परेशान लोग बोले- सड़क दोबारा बनाई जाए

Sikar News: श्रीमाधोपुर के वार्ड-24 में सड़क निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि ऊंचे लेवल पर बनी सड़क के कारण पहली ही बारिश में जलभराव हुआ और नालियों का गंदा पानी घरों में घुस गया. वार्डवासी तकनीकी जांच और सही लेवल पर दोबारा निर्माण की मांग कर रहे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 21, 2026, 11:53 AM|Updated: Jul 21, 2026, 11:53 AM
श्रीमाधोपुर सड़क विवाद ने पकड़ा तूल, जलभराव से परेशान लोग बोले- सड़क दोबारा बनाई जाए
Image Credit: गलियां पानी से लबालब भर गईं.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: श्रीमाधोपुर के वार्ड नंबर 24 में सड़क निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने रात के समय निर्धारित लेवल से ऊंची सड़क का निर्माण कर दिया. वार्डवासियों का कहना है कि निर्माण कार्य तय तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, जिसके कारण पहली ही बारिश में क्षेत्र के लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पहली बारिश में गलियां बनीं तालाब, घरों में घुसा नालियों का पानी

Add Zee News as a Preferred Source

बारिश होते ही वार्ड की कई गलियां पानी से लबालब भर गईं. स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क का स्तर नालियों से अधिक ऊंचा होने के कारण बारिश का पानी और नालियों का गंदा पानी बाहर नहीं निकल सका. परिणामस्वरूप कई घरों में गंदा पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. जलभराव की स्थिति से दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ और लोगों में निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी बढ़ गई.

महिलाओं ने किया विरोध, सही लेवल पर सड़क बनाने की मांग

सड़क निर्माण को लेकर वार्ड की महिलाओं ने भी विरोध दर्ज कराया. उन्होंने मांग की कि सड़क का निर्माण निर्धारित मापदंडों और सही तकनीकी लेवल के अनुसार कराया जाए, ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो. उनका कहना है कि यदि सड़क का निर्माण सही स्तर पर किया जाता तो बारिश का पानी आसानी से नालियों के माध्यम से निकल जाता.

विरोध के दौरान ठेकेदार पर अभद्र व्यवहार का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया तो ठेकेदार ने कथित रूप से कहा, "जो करना है कर लो." इस कथित बयान के बाद वार्डवासियों में आक्रोश और बढ़ गया. लोगों का कहना है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें नजरअंदाज किया गया.

पहले भी हुआ था विरोध, अब जांच की मांग तेज

गौरतलब है कि इसी मुद्दे को लेकर एक दिन पहले भी पूरे दिन विवाद चलता रहा था और निर्माण कार्य के विरोध में प्रदर्शन किया गया था. इसके बावजूद रात में सड़क निर्माण किए जाने के आरोपों ने मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है.

वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए. यदि जांच में यह पाया जाता है कि सड़क निर्धारित मानकों और स्वीकृत लेवल के विपरीत बनाई गई है, तो उसे हटाकर दोबारा सही लेवल पर निर्माण कराया जाए. साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

सीकर दौरे के बाद रींगस पहुंचे विनोद जाखड़, भैरु बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना कर मांगा देश की समृद्धि का आशीर्वाद

खनन ब्लास्टिंग से दहशत में ग्रामीण, मकान की छत टूटी, ओवरलोड वाहनों पर भी उठे सवाल

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

जयपुर में बारिश से धंसी सड़क, सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

धौलपुर पुलिस ने बिछड़े बुजुर्ग को परिवार से मिलाया, काउंसलिंग के बाद हुई सम्मानपूर्वक घर वापसी

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

TAGS:
Sikar news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद
Nagaur news
2
Rajasthan Weather
3
Sikar news
4
jaipur news
5
jhunjhunu news