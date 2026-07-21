/श्रीमाधोपुर सड़क विवाद ने पकड़ा तूल, जलभराव से परेशान लोग बोले- सड़क दोबारा बनाई जाए

Sikar News: श्रीमाधोपुर के वार्ड नंबर 24 में सड़क निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने रात के समय निर्धारित लेवल से ऊंची सड़क का निर्माण कर दिया. वार्डवासियों का कहना है कि निर्माण कार्य तय तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, जिसके कारण पहली ही बारिश में क्षेत्र के लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पहली बारिश में गलियां बनीं तालाब, घरों में घुसा नालियों का पानी

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बारिश होते ही वार्ड की कई गलियां पानी से लबालब भर गईं. स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क का स्तर नालियों से अधिक ऊंचा होने के कारण बारिश का पानी और नालियों का गंदा पानी बाहर नहीं निकल सका. परिणामस्वरूप कई घरों में गंदा पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. जलभराव की स्थिति से दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ और लोगों में निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी बढ़ गई.

महिलाओं ने किया विरोध, सही लेवल पर सड़क बनाने की मांग

सड़क निर्माण को लेकर वार्ड की महिलाओं ने भी विरोध दर्ज कराया. उन्होंने मांग की कि सड़क का निर्माण निर्धारित मापदंडों और सही तकनीकी लेवल के अनुसार कराया जाए, ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो. उनका कहना है कि यदि सड़क का निर्माण सही स्तर पर किया जाता तो बारिश का पानी आसानी से नालियों के माध्यम से निकल जाता.

विरोध के दौरान ठेकेदार पर अभद्र व्यवहार का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया तो ठेकेदार ने कथित रूप से कहा, "जो करना है कर लो." इस कथित बयान के बाद वार्डवासियों में आक्रोश और बढ़ गया. लोगों का कहना है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें नजरअंदाज किया गया.

पहले भी हुआ था विरोध, अब जांच की मांग तेज

गौरतलब है कि इसी मुद्दे को लेकर एक दिन पहले भी पूरे दिन विवाद चलता रहा था और निर्माण कार्य के विरोध में प्रदर्शन किया गया था. इसके बावजूद रात में सड़क निर्माण किए जाने के आरोपों ने मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है.

वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए. यदि जांच में यह पाया जाता है कि सड़क निर्धारित मानकों और स्वीकृत लेवल के विपरीत बनाई गई है, तो उसे हटाकर दोबारा सही लेवल पर निर्माण कराया जाए. साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे.