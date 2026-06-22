/रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

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Sikar Dog Attack: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज एक बार फिर शहर के वार्ड संख्या 17 में आवारा कुत्ते ने बच्चे और महिला सहित तीन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. घायलों को परिजनों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आवारा कुत्ता अचानक घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर हमला कर दिया, जिसको परिजनों ने दौड़ कर बचाया. यह घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. खासकर बच्चों और महिलाओं के बाहर निकलने को लेकर परिजनों में चिंता बढ़ गई है.
लोगों का कहना है कि शहर में लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी रींगस शहर में एक आवारा कुत्ते ने करीब 15 लोगों को काटकर घायल कर दिया था, जिसके बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. अब दोबारा हुई इस घटना के बाद शहरवासियों में नगर पालिका की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.
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