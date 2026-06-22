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रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

Sikar Dog Attack: सीकर के रींगस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज एक बार फिर शहर में आवारा कुत्ते ने बच्चे और महिला सहित तीन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 22, 2026, 05:25 PM|Updated: Jun 22, 2026, 05:25 PM
रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद
Image Credit: Sikar Dog Attack

Sikar Dog Attack: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज एक बार फिर शहर के वार्ड संख्या 17 में आवारा कुत्ते ने बच्चे और महिला सहित तीन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. घायलों को परिजनों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आवारा कुत्ता अचानक घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर हमला कर दिया, जिसको परिजनों ने दौड़ कर बचाया. यह घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. खासकर बच्चों और महिलाओं के बाहर निकलने को लेकर परिजनों में चिंता बढ़ गई है.

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लोगों का कहना है कि शहर में लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी रींगस शहर में एक आवारा कुत्ते ने करीब 15 लोगों को काटकर घायल कर दिया था, जिसके बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. अब दोबारा हुई इस घटना के बाद शहरवासियों में नगर पालिका की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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