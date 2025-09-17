Swarnim Rajasthan: ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकार का सिलसिला आज सीकर जिले में पहुंचा, जहां स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ. इस मौके पर जिले का मान बढ़ाने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया और विकास को लेकर खुला मंच प्रदान किया गया.

क्या बोले ज़ी मीडिया के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा?

कार्यक्रम में बोलते हुए ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि ज़ी मीडिया के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा का मानना है कि प्रदेश का विकास जिलों से होकर गुजरता है. उन्होंने कहा कि सीकर की धरती शौर्य और वीरता की पहचान है, यहां के युवा सेना के विभिन्न हिस्सों में शामिल होकर देश सेवा कर रहे हैं.

कौन रहे मुख्य और विशिष्ट अतिथि

मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर के शहरी विकास पर सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि सरकार सीकर को स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने जिले की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि सीकर की जनता ने हमेशा विकास में भागीदारी निभाई है.

स्थानीय विधायकों ने जानकारी दी.

वहीं धोद विधायक गोवर्धन वर्मा और खंडेला विधायक सुभाष मील ने जिले के विकास कार्यों और अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचारों की जानकारी दी.

कौन-कौन रहा मौजूद

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत, खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. शिक्षा पर चर्चा के दौरान जिले के शिक्षाविदों ने भी विचार रखे. प्रिंस एजुकेशन हब के निदेशक डॉ. पीयूष सूंडा, CLC ग्रुप के CEO साहिल चौधरी, केशवानंद शिक्षण संस्थान के निदेशक रामनिवास ढाका, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन रणजीत सिंह और शेखावटी ग्रुप ऑफ स्कूल, लोसल के चेयरमैन बी. एल. रणवा ने डिजिटल लर्निंग, रोजगारपरक शिक्षा और नवाचारों पर सुझाव साझा किए. स्वर्णिम राजस्थान का यह मंच संवाद, समाधान और सहयोग का प्रतीक बना. सफल आयोजन पर सभी ने ज़ी राजस्थान के प्रति आभार जताया और सीकर के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता बताई.

