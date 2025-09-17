Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बनेगा सीकर स्मार्ट सिटी? स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम से मिली बड़ी अपडेट

Rajasthan News: सीकर में ज़ी राजस्थान का स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें जिले का मान बढ़ाने वालों को सम्मानित किया गया और विकास पर चर्चा हुई. मंत्री, विधायक, शिक्षाविद और सामाजिक प्रतिनिधियों ने स्मार्ट सिटी, शिक्षा व नवाचार पर विचार साझा किए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 17, 2025, 08:48 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 08:48 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के गांवों में 150 मेडिकल टेस्ट होंगे अब बिल्कुल फ्री! बस करना होगा एक काम
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के गांवों में 150 मेडिकल टेस्ट होंगे अब बिल्कुल फ्री! बस करना होगा एक काम

जानिए कौन हैं MLA शंकर सिंह रावत, जिन पर बहू-बेटे के फर्जी डिवोर्स पेपर बनवाने के लगे आरोप
6 Photos
Ajmer News

जानिए कौन हैं MLA शंकर सिंह रावत, जिन पर बहू-बेटे के फर्जी डिवोर्स पेपर बनवाने के लगे आरोप

राजस्थानी मालपुआ आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जो जुबान को कर दे मदहोश!
8 Photos
Rajasthani malpua

राजस्थानी मालपुआ आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जो जुबान को कर दे मदहोश!

राजस्थान की वो जगह, जहां रावण ने लिए थे मंदोदरी के साथ 7 फेरे!
6 Photos
jodhpur News

राजस्थान की वो जगह, जहां रावण ने लिए थे मंदोदरी के साथ 7 फेरे!

बनेगा सीकर स्मार्ट सिटी? स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम से मिली बड़ी अपडेट

Swarnim Rajasthan: ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकार का सिलसिला आज सीकर जिले में पहुंचा, जहां स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ. इस मौके पर जिले का मान बढ़ाने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया और विकास को लेकर खुला मंच प्रदान किया गया.

क्या बोले ज़ी मीडिया के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा?
कार्यक्रम में बोलते हुए ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि ज़ी मीडिया के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा का मानना है कि प्रदेश का विकास जिलों से होकर गुजरता है. उन्होंने कहा कि सीकर की धरती शौर्य और वीरता की पहचान है, यहां के युवा सेना के विभिन्न हिस्सों में शामिल होकर देश सेवा कर रहे हैं.

कौन रहे मुख्य और विशिष्ट अतिथि
मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर के शहरी विकास पर सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि सरकार सीकर को स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने जिले की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि सीकर की जनता ने हमेशा विकास में भागीदारी निभाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय विधायकों ने जानकारी दी.
वहीं धोद विधायक गोवर्धन वर्मा और खंडेला विधायक सुभाष मील ने जिले के विकास कार्यों और अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचारों की जानकारी दी.

कौन-कौन रहा मौजूद
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत, खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. शिक्षा पर चर्चा के दौरान जिले के शिक्षाविदों ने भी विचार रखे. प्रिंस एजुकेशन हब के निदेशक डॉ. पीयूष सूंडा, CLC ग्रुप के CEO साहिल चौधरी, केशवानंद शिक्षण संस्थान के निदेशक रामनिवास ढाका, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन रणजीत सिंह और शेखावटी ग्रुप ऑफ स्कूल, लोसल के चेयरमैन बी. एल. रणवा ने डिजिटल लर्निंग, रोजगारपरक शिक्षा और नवाचारों पर सुझाव साझा किए. स्वर्णिम राजस्थान का यह मंच संवाद, समाधान और सहयोग का प्रतीक बना. सफल आयोजन पर सभी ने ज़ी राजस्थान के प्रति आभार जताया और सीकर के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता बताई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news