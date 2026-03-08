T20 World Cup Final: खाटू श्याम जी मंदिर में चढ़ाया गया तिरंगा, भारत की जीत के लिए भक्तों ने की प्रार्थना

T20 World Cup Final: खाटू श्याम जी में 8 मार्च को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर खासा उत्साह देखने मिल रहा है. भक्तों ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की और तिरंगा झंडा चढ़ाया.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में 8 मार्च को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर श्याम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले से पहले श्रद्धालुओं ने बाबा के मंदिर में भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना की.
श्याम मंदिर में रविवार सुबह भक्तों ने बाबा को तिरंगा झंडा चढ़ाकर टीम इंडिया की जीत की कामना की. यह तिरंगा सीकर और जयपुर के कुछ युवाओं ने मिलकर बाबा को अर्पित किया. श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा श्याम की कृपा से भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करेगी.
आज होने वाला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इस मैच को लेकर शहरभर में क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है.
सट्टा बाजार में चर्चाएं
वहीं, शेखावाटी के सट्टा बाजार में भी मैच को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सट्टा बाजार के जानकारों के अनुसार फाइनल मुकाबले में भारत की जीत का आंकलन ज्यादा मजबूत माना जा रहा है. बाजार में भारत की जीत के भाव करीब 40 पैसे तक चल रहे हैं.
जगह-जगह लगी एलईडी
सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस टीम के भाव कम होते हैं, उसी टीम की जीत की संभावना अधिक मानी जाती है. ऐसे में कम भाव होने के कारण भारत को सट्टा बाजार में मजबूत दावेदार माना जा रहा है. वहीं, न्यूजीलैंड टीम के भाव सवा दो से ढाई रुपए के भाव हैं. क्रिकेट फाइनल को लेकर सीकर सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र में खासा उत्साह है. क्रिकेट प्रेमी मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जगह-जगह एलईडी भी लगाई है.
कोटा में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ
इधर, कोटा के सांगोद में ICC-T20 वर्ल्ड कप-2026 के फाइनल मैच को लेकर आस्था के साथ उत्साह का तालेमल नजर आया. पावर लटूरी के युवाओं ने टीम इंडिया की जीत के लिए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया. पूजन के बाद भारत की जीत की कामना करते कस्बेवासी दिखे.
