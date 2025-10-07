सीकर के रींगस में दिनदहाड़े हुई चोरी, लाखों के सामान सहित नगदी साफ

Sikar News: जिले के रींगस पुलिस थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बना हुआ है, जो आए दिन घर, मंदिर, दुकानों सहित वाहनों को निशाना बना रहे हैं. आज चोरों ने शहर की व्यस्ततम जगह सिटी बस स्टैंड के समीप जैतसर रोड पर सूने मकान को निशाना बनाया और 50 हजार की नगदी सहित लाखों रुपये के जेवरात और सामान चोरी करके ले गए.

पीड़ित विरेंद्र कुमावत ने बताया कि घटना के समय वह दुकान गया हुआ था और उसकी पत्नी ड्यूटी गई हुई थी. शाम साढ़े 4 बजे आकर संभालने पर चोरी की घटना का पता चला. सुरक्षा की दृष्टि से 2 दिन पहले ही लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की भी चोर डीवीआर चुराकर ले गए. चोरों ने मकान के सामने की दीवार फांद कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए.

गौरतलब है कि पिछले 8 महीनों में थाना क्षेत्र में सैंकड़ों चोरी की घटनाएं हो चुकी लेकिन पुलिस ने एक भी घटना का खुलासा नहीं किया, जिससे क्षेत्रवासियों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है.

Sikar: श्रीमाधोपुर कृषि मंडी में व्यापारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, जताया विरोध

Srimadhopur, Sikar News: सीकर के श्रीमाधोपुर शहर की कृषि उपज मंड़ी में व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही. व्यापारियों ने यह हड़ताल पल्लेदारों द्वारा कृषि जिंसों की तुलाई और लोडिंग में कथित मनमानी के विरोध में की है.

आज माकपा और अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों एवं पल्लेदारों ने करीब मंड़ी परिसर में दो घंटे की बैठक आयोजित कर जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया. श्रीमाधोपुर कृषि मंड़ी परिसर में सभी माकपा पदाधिकारियों एवं पल्लेदारों ने मंड़ी मांगो को लेकर मंडी सचिव का कार्यालय का घेराव कर 13 सूत्रीए मांगों का मांग पत्र सचिव को सौंपा.

जिसमें मुख्य मांगें किसानों के माल को रखने के लिए बने रैंप को खाली करवाने, मजदूरों के रहने व ठहरने की व्यवस्था करने, किसानों का रेस्ट हाऊस खाली करवाने, मजदूरी का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सुनिश्चित करने सहित 13 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र सौंपा गया. वहीं, मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र का कहना है कि उनकी मांगों पर यदि व्यापारियों के मध्य सहमति नहीं बनती है तो हड़ताल जारी रहेगी.

