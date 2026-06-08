/जन्मदिन समारोह में धर्म परिवर्तन का आरोप, तीन लोगों पर पुलिस कार्रवाई

Rajasthan Crime: सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने और लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दादिया थाना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में झुंझुनूं जिले के परसरामपुरा निवासी अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल, बड़ागांव निवासी रोशन कुमार पुत्र भोलाराम रैगर तथा सीकर जिले के अलायली जोहड़ी गुगांरा निवासी सुरेश कुमार धीवा पुत्र फुलचंद शामिल हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है.



पुलिस के अनुसार 6 जून को परिवादी कमलेश कुमार ने दादिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उसके परिवार में भतीजी का जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में उसके बड़े भाई सुरेश ने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को आमंत्रित किया था. परिवादी का आरोप है कि समारोह के दौरान कुछ बाहरी लोग भी वहां पहुंचे, जिनमें अशोक कुमार, उनकी पत्नी सोनिया, रोशन कुमार, उनकी पत्नी मोनिका, बिमला तथा द्रोपदी सहित अन्य लोग शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

शिकायत के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को एक स्थान पर एकत्रित किया गया. आरोप है कि अशोक कुमार ने हाथ में क्रॉस लेकर और उनकी पत्नी सोनिया ने माइक के माध्यम से ईसाई धर्म के बारे में जानकारी देना शुरू किया. परिवादी ने आरोप लगाया कि इस दौरान ईसाई धर्म की विशेषताओं का उल्लेख किया गया तथा हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर आर्थिक सहायता और अन्य प्रकार के सहयोग का प्रलोभन दिया गया.

परिवादी का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को प्रभावित करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया. कार्यक्रम का समापन ईसा मसीह की प्रार्थना के साथ किया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आवश्यक कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों की भूमिका, घटनाक्रम की वास्तविक परिस्थितियों तथा लगाए गए आरोपों की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!