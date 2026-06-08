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जन्मदिन समारोह में धर्म परिवर्तन का आरोप, तीन लोगों पर पुलिस कार्रवाई

Sikar Crime: सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में कथित धर्म परिवर्तन कराने और लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. परिवादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 08, 2026, 12:36 PM|Updated: Jun 08, 2026, 12:36 PM
जन्मदिन समारोह में धर्म परिवर्तन का आरोप, तीन लोगों पर पुलिस कार्रवाई
Image Credit: Sikar Crime

Rajasthan Crime: सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र में कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने और लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दादिया थाना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में झुंझुनूं जिले के परसरामपुरा निवासी अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल, बड़ागांव निवासी रोशन कुमार पुत्र भोलाराम रैगर तथा सीकर जिले के अलायली जोहड़ी गुगांरा निवासी सुरेश कुमार धीवा पुत्र फुलचंद शामिल हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है.


पुलिस के अनुसार 6 जून को परिवादी कमलेश कुमार ने दादिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि उसके परिवार में भतीजी का जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में उसके बड़े भाई सुरेश ने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को आमंत्रित किया था. परिवादी का आरोप है कि समारोह के दौरान कुछ बाहरी लोग भी वहां पहुंचे, जिनमें अशोक कुमार, उनकी पत्नी सोनिया, रोशन कुमार, उनकी पत्नी मोनिका, बिमला तथा द्रोपदी सहित अन्य लोग शामिल थे.

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शिकायत के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को एक स्थान पर एकत्रित किया गया. आरोप है कि अशोक कुमार ने हाथ में क्रॉस लेकर और उनकी पत्नी सोनिया ने माइक के माध्यम से ईसाई धर्म के बारे में जानकारी देना शुरू किया. परिवादी ने आरोप लगाया कि इस दौरान ईसाई धर्म की विशेषताओं का उल्लेख किया गया तथा हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं. शिकायत में यह भी कहा गया है कि लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर आर्थिक सहायता और अन्य प्रकार के सहयोग का प्रलोभन दिया गया.

परिवादी का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को प्रभावित करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया. कार्यक्रम का समापन ईसा मसीह की प्रार्थना के साथ किया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आवश्यक कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों की भूमिका, घटनाक्रम की वास्तविक परिस्थितियों तथा लगाए गए आरोपों की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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