सीकर में न्यू रेलवे स्टेशन कॉरिडोर लाइन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के 3 दर्जन से ज्यादा डिब्बे

Sikar Train Accident News: राजस्थान के सीकर में न्यू रेलवे स्टेशन कॉरिडोर लाइन पर बड़ा हादसा हो गया. मालगाड़ी के तीन दर्जन से अधिक डब्बे रेलवे ट्रैक से उतर गए और एक दूसरे पर डिब्बे चढ़ गए. इससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया. मालगाड़ी फुलेरा से रेवाड़ी की ओर जा रही थी. रेलवे के अधिकारी जीआरपी तथा कार्मिक मौके पर मौजूद हुए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 08, 2025, 09:50 AM IST | Updated: Oct 08, 2025, 09:50 AM IST

सीकर में न्यू रेलवे स्टेशन कॉरिडोर लाइन पर बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के 3 दर्जन से ज्यादा डिब्बे

Sikar News: जिले के श्रीमाधोपुर न्यू रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. जानकारी के अनुसार, फुलेरा से रेवाड़ी की ओर जा रही एक मालगाड़ी के अचानक तीन दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया. हादसा इतना भीषण था कि कई डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए और ट्रैक पर मलबे का ढेर लग गया. दुर्घटना के बाद रेल परिचालन तत्काल रोक दिया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. फिलहाल दुर्घटनास्थल पर क्रेन और भारी मशीनों की मदद से डिब्बों को हटाने का काम जारी है. रेलवे इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं, जो ट्रैक की मरम्मत और तकनीकी जांच में जुटी हुई हैं.

तेज से हुआ विस्फोट
जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात उस समय हुआ, जब मालगाड़ी तेज रफ्तार में श्रीमाधोपुर स्टेशन पार कर रही थी. अचानक कुछ डिब्बों ने संतुलन खो दिया और एक के बाद एक पटरी से उतरने लगे. हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों में रहने वाले लोग भी घरों से बाहर निकल आए. कई लोगों ने बताया कि पलभर के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो.

रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान
इस हादसे में किसी भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है लेकिन रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ट्रैक के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है. फिलहाल रेलवे ने मालगाड़ियों के लिए ट्रेनों को वैकल्पिक रूट से डायवर्ट करने की व्यवस्था की है, जबकि यात्री ट्रेनों की आवाजाही दूसरे ट्रैक से जारी है.


दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. प्राथमिक रूप से तकनीकी खराबी या ट्रैक के असंतुलन को संभावित कारण माना जा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा किस वजह से हुआ. मौके पर हालात सामान्य करने और ट्रैक को फिर से चालू करने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

