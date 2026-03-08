सीकर में लेपर्ड का आतंक... नीमकाथाना के भगोठ गांव में एक साथ दिखे 3 तेंदुए, CCTV में कैद हुआ मूवमेंट

Sikar News: सीकर जिले में नीमकाथाना इलाके में इन दिनों लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है और अब ये शिकार की तलाश में आबादी की तरफ भी आने लगे हैं.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना इलाके में इन दिनों लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है और अब ये शिकार की तलाश में आबादी की तरफ भी आने लगे हैं. रात नीमकाथाना के भगोठ गांव में एक घर के बाहर एक साथ तीन लेपर्ड दिखाई देने से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया.
जानकारी के अनुसार, भगोठ गांव के गटवाड़ा जोहड़ा के पास स्थित एक मकान के पीछे की तरफ से तीन लेपर्ड आए और घर के सामने चहलकदमी करने लगे. एक के बाद एक तीनों लेपर्ड घर के सामने से गुजरे और करीब 5 मिनट तक वहीं रुके भी रहे. हालांकि शिकार नहीं मिलने पर तीनों वापस खेतों की तरफ निकल गए.
घर में रहने वाली विमला देवी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से यहां लगातार लेपर्ड का मूवमेंट हो रहा है और दो से तीन बार लेपर्ड घर के पास दिखाई दे चुके हैं. कई बार वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है. उन्होंने बताया कि शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने में डर लगता है, क्योंकि घर के बाहर पशु बंधे रहते हैं और उनके शिकार का खतरा बना रहता है.
महिला ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे तीनों लेपर्ड घर के बाहर आए और करीब 10 मिनट तक आसपास घूमते रहे. घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में तीनों लेपर्ड कैद हो गए. वहीं अंकित चौधरी ने बताया कि उनके घर के सामने खेत हैं और खेत के पास ही फॉरेस्ट की जमीन लगती है. जंगल के इलाके में लेपर्ड की संख्या अधिक होने के कारण वे शिकार की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं.
इसी गांव के नाका वाला बालाजी मंदिर के पास रविवार रात एक लेपर्ड अचानक एक कार के सामने आ गया. कार चालक ने इसका वीडियो भी बनाया. चालक ने लगातार 2-3 बार हॉर्न बजाया तो लेपर्ड वहां से उठकर पहाड़ी की तरफ जंगल में चला गया. वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. वन विभाग की टीम लेपर्ड के पगमार्क देख रही है.
