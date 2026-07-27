/यूजीसी नियमों के विरोध में सीकर पहुंची करणी सेना की जनजागरण यात्रा, निकाला मशाल जुलूस

EWS Reservation: श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से यूजीसी के कथित सवर्ण विरोधी नियमों और अन्य सामाजिक मांगों को लेकर निकाली जा रही देशनोक (बीकानेर) से जयपुर तक की विशाल पैदल जनजागरण यात्रा रविवार देर शाम सीकर पहुंची. शहर के पिपराली चौराहे पर सवर्ण समाज के लोगों ने यात्रा का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया. इसके बाद यात्रा कल्याण सर्किल पहुंची, जहां से परशुराम पार्क तक मशाल जुलूस निकाला गया. जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और विभिन्न मांगों के समर्थन में नारे लगाए. कार्यक्रम का समापन परशुराम पार्क में आयोजित महासभा के साथ हुआ.



यूजीसी नियमों सहित कई मुद्दों पर उठाई आवाज

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महासभा में वक्ताओं ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य समाज के बीच जनसंपर्क, जनसंवाद और जागरूकता बढ़ाना है. आयोजकों ने यूजीसी के कुछ नियमों को सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) व्यवस्था को सरल बनाने, पंचायत एवं निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देने तथा गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने जैसी मांगें भी प्रमुखता से उठाई गईं.



महिपाल सिंह मकराणा ने सरकार को दी चेतावनी

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने समाज की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनजागरण यात्रा का समापन 3 अगस्त को जयपुर में होगा, जहां सवर्ण समाज की ओर से विशाल चेतावनी सभा आयोजित की जाएगी. इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा.



सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन

सभा में विप्र सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महेश शर्मा, डॉ. नटवर बिंदल सहित कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से एकजुट होकर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का आह्वान किया. इससे पहले कल्याण धाम में महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा का साफा पहनाकर और तलवार भेंट कर सम्मान किया. बैंड-बाजों के साथ यात्रा का स्वागत किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला.



बड़ी संख्या में समाज के लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए. आयोजकों ने कहा कि जनजागरण यात्रा का उद्देश्य समाज के विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है. वहीं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने पर भी विशेष जोर दिया गया. अब यह यात्रा आगामी चरणों से गुजरते हुए 3 अगस्त को जयपुर पहुंचेगी, जहां अंतिम चरण में विशाल सभा आयोजित कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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