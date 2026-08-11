/सीकर नवलगढ़ रोड पर जलभराव से व्यापारी परेशान, नगर परिषद को 7 दिन का अल्टीमेटम

Sikar Nawalgarh Road Waterlogging: राजस्थान के सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पुलिया निर्माण के बाद जल निकासी की व्यवस्था बिगड़ने और सड़क के लेवल में असमानता को लेकर नवलगढ़ रोड जल निकासी संघर्ष समिति ने नगर परिषद आयुक्त को द्वितीय अनुस्मारक ज्ञापन सौंपकर समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है. समिति का आरोप है कि पुलिया निर्माण के दौरान तोड़े गए बरसाती नाले, चंवर और सड़क को सही तरीके से पुनर्निर्मित नहीं किया गया, जिसके चलते हल्की सी बारिश होते ही नवलगढ़ रोड के आसपास जलभराव की स्थिति बन रही है.

बारिश के बाद दो फीट तक जमा कीचड़

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समिति के अनुसार, हालिया बारिश के बाद पुलिया के पश्चिमी हिस्से में भारी मात्रा में पानी और करीब दो फीट तक कीचड़ जमा हो गया. इससे आमजन और वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ तथा कई व्यापारी अपनी दुकानें तक नहीं खोल सके. कीचड़ से उठने वाली दुर्गंध के कारण भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है. वहीं ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पुलिया के दोनों ओर सड़क के लेवल में करीब दो से तीन फीट का अंतर रखा जा रहा है.

सड़क नीची होने के कारण जमा हुआ बारिश का पानी

पश्चिम दिशा की सड़क नीची होने के कारण बारिश का पानी इसी तरफ जमा हो रहा है. वहीं तोड़े गए नाले को भी पूरी तरह आपस में नहीं जोड़ा गया है और नए बनाए जा रहे चंवर छोटे होने से पानी की निकासी प्रभावित हो रही है. स्थानीय व्यापारी महेंद्र काजला ने कहा कि नवलगढ़ रोड पर जल निकासी की समस्या करीब 20 साल पुरानी है, लेकिन पुलिया निर्माण के बाद सड़क का लेवल असमान होने से परेशानी और बढ़ गई है.

नगर परिषद को दिया बड़े आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरफ व्यापारी और आमजन रहते हैं, उसी तरफ सड़क को नीचा रखा गया है, जिससे मामूली बारिश में भी दुकानों में पानी घुस रहा है. काजला ने चेतावनी दी कि नगर परिषद और संबंधित विभाग ने 7 दिन में सड़क का लेवल बराबर करने सहित जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं किया, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर धरना और सड़क जाम करने की भी चेतावनी दी गई है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था के लिए पहले भी करीब 85 दिनों तक धरना दिया गया था, जिसके बाद कार्य के लिए बजट स्वीकृत हुआ था.

संघर्ष समिति ने नाले के चंवरों का आकार बढ़ाने, लोहे के चंवरों को स्थायी रूप से फिक्स नहीं करने, ताकि भविष्य में सफाई के दौरान उन्हें आसानी से हटाया जा सके तथा पिपराली रोड की कॉलोनियों के बरसाती पानी की स्थायी निकासी के लिए बड़े नाले बनाकर पानी को किसी उपयुक्त सरकारी स्थान तक ले जाने की मांग की है. समिति ने कहा कि यदि समय रहते तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया, तो आगामी बारिश में दुकानों और घरों में पानी घुसने से बड़ी आर्थिक क्षति का खतरा है. समस्या का समाधान नहीं होने पर क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.