कफ सीरप से मौत मामले में बड़ा अपडेट, सीकर में घर पर रखी सीरप और भरतपुर में एक गलती ने ली थी जान

Cough Syrup News: राजस्थान में बच्चों की मौत और बीमारी से जुड़े खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथॉर्फन एचबीआर सिरप ने हड़कंप मचा दिया है. जी राजस्थान की खबरों के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चिकित्सा विभाग को सक्रिय किया.
Rajasthan News: सीकर जिले में 5 साल के बच्चे नित्यांश की मौत ने परिवार को तोड़ दिया. 7 जुलाई को बुखार-जुकाम की शिकायत पर सीएचसी चिराना, झुंझुनूं में दिखाने पर डॉक्टर ने सिरप नहीं लिखी. लेकिन 28 सितंबर 2025 की रात 9 बजे हल्की खांसी पर मां ने घर में रखी डेक्सट्रोमेथॉर्फन 5 एमएल सिरप पिला दी. रात 2 बजे बच्चा ठीक सो गया, लेकिन सुबह 5 बजे मां ने उसे बेसुध पाया. राजकीय श्री कल्याण अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया. जांच में सिरप को मौत का कारण माना जा रहा है.
भरतपुर में गलत दवा से बच्चे बीमार, निमोनिया का मामला
भरतपुर के कलसाड़ा में एक पिता को लिखी सिरप गलती से उनके 3 साल के बेटे को दे दी गई, जिससे बच्चे की हालत गंभीर हो गई. इसी जिले के मलाह गांव के बच्चे सम्राट को निमोनिया था, लेकिन डॉक्टर ने सिरप नहीं लिखी. फिर भी इलाज के दौरान दवा का प्रभाव पड़ गया, और बच्चे को जयपुर रेफर करना पड़ा. इन घटनाओं ने सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
राजस्थान में बच्चों को दी गई खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथॉर्फन एचबीआर सिरप से जुड़ी मौतों और बीमारियों ने हड़कंप मचा दिया है. जी राजस्थान की खबरों के बाद सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया और चिकित्सा विभाग को हरकत में ला दिया. बैन दवाओं के मामले में डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं. राज्य सरकार ने 22 बैचों पर तत्काल बैन लगा दिया है, और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.
अजीतगढ़ पीएचसी में दो बच्चों की हालत बिगड़ी
अजीतगढ़ के हाथीदेह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर 3 साल के किट्टू और डेढ़ साल के टिंकू को खांसी के इलाज में डेक्सट्रोमेथॉर्फन सिरप दी गई. सेंट्रल गाइडलाइन के अनुसार, बच्चों को यह दवा देना प्रतिबंधित है. दवा लेने के बाद दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, और उन्हें जयपुर के जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में रेफर किया गया. तीन दिनों तक चले इलाज के बावजूद खतरा बरकरार रहा. डॉ. पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी पर कार्रवाई हो चुकी है, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया.
सरकार की कार्रवाई और विशेषज्ञों की चेतावनी
जी राजस्थान की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जांच समिति गठित की और सभी सरकारी अस्पतालों में सिरप का वितरण रोका. विशेषज्ञों का कहना है कि डेक्सट्रोमेथॉर्फन बच्चों के लिए खतरनाक है, खासकर 2 साल से कम उम्र के लिए. राज्य में 1.33 लाख बोतलें वितरित हो चुकी हैं, जिनमें से 8,200 अभी स्टॉक में हैं. एनसीडीसी की टीम ने सैंपल लिए हैं. सरकार ने चेतावनी दी कि दोषी डॉक्टरों-फार्मासिस्टों पर सख्त कार्रवाई होगी. यह घटनाएं दवा सुरक्षा और प्रोटोकॉल उल्लंघन को उजागर करती हैं.
