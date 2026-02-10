Zee Rajasthan
खाटूश्‍यामजी के रींगस में भीषण हादसे का शिकार हुए हास्‍य कव‍ि केसर देव मारवाड़ी, एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे

Sikar News: राजस्थान के साहित्य और शिक्षा जगत के लिए बुरी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध हास्य कवि और समर्पित शिक्षक केसर देव मारवाड़ी का सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया. यह हादसा रात करीब दो बजे रींगस के मिल तिराहे के पास हुआ, जो खाटूश्याम जी जाने वाले मार्ग पर स्थित है.
 

Published: Feb 10, 2026, 09:55 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 09:55 AM IST

खाटूश्‍यामजी के रींगस में भीषण हादसे का शिकार हुए हास्‍य कव‍ि केसर देव मारवाड़ी, एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे

Sikar News: मंगलवार की सुबह राजस्थानवासियों के लिए दुख की खबर लेकर आई. बताा जा रहा है कि कार चलाते समय नींद की झपकी आने से उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही केसर देव मारवाड़ी की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि केसर देव मारवाड़ी अपनी पत्नी चंदा प्रजापत के साथ एक पारिवारिक शादी समारोह से लौटकर जयपुर आ रहे थे. हादसे के वक्त उनकी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और परखच्चे उड़ गए. गनीमत यह रही कि उनकी पत्नी को गंभीर चोटें नहीं आईं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रींगस के राजकीय उप-जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.


केसर देव मारवाड़ी वर्तमान में जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. एक शिक्षक के रूप में वे जितने अनुशासित और जिम्मेदार थे, उतने ही मंच पर हंसाने वाले और जीवंत व्यक्तित्व के धनी भी थे. उनकी हास्य कविताएं आम लोगों की जुबान पर रहती थीं. वे मंच से जब बोलते, तो श्रोताओं की आंखों से हंसी के आंसू निकल आते थे. राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को हंसाया और सोचने पर मजबूर किया.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

परिवार की बात करें तो केसर देव छह भाइयों में तीसरे नंबर पर थे. उनके भाई देगा राम प्रजापत ने बताया कि केसर देव घर के सबसे लाडले थे. वे हर मौके पर अपने हास्य और सरल स्वभाव से पूरे परिवार को खुश कर देते थे. उनका अचानक इस तरह चले जाना पूरे परिवार के लिए एक ऐसा सदमा है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. केसर देव की दो बेटियां हैं और इस हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे

उनके निधन की खबर फैलते ही साहित्य जगत, शिक्षा क्षेत्र और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई. जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता था, आज उसी की कमी हर आंख को नम कर गई है. केसर देव मारवाड़ी भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी हंसी और उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी.

