Sikar News: मंगलवार की सुबह राजस्थानवासियों के लिए दुख की खबर लेकर आई. बताा जा रहा है कि कार चलाते समय नींद की झपकी आने से उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही केसर देव मारवाड़ी की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि केसर देव मारवाड़ी अपनी पत्नी चंदा प्रजापत के साथ एक पारिवारिक शादी समारोह से लौटकर जयपुर आ रहे थे. हादसे के वक्त उनकी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और परखच्चे उड़ गए. गनीमत यह रही कि उनकी पत्नी को गंभीर चोटें नहीं आईं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रींगस के राजकीय उप-जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.



केसर देव मारवाड़ी वर्तमान में जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. एक शिक्षक के रूप में वे जितने अनुशासित और जिम्मेदार थे, उतने ही मंच पर हंसाने वाले और जीवंत व्यक्तित्व के धनी भी थे. उनकी हास्य कविताएं आम लोगों की जुबान पर रहती थीं. वे मंच से जब बोलते, तो श्रोताओं की आंखों से हंसी के आंसू निकल आते थे. राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को हंसाया और सोचने पर मजबूर किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

परिवार की बात करें तो केसर देव छह भाइयों में तीसरे नंबर पर थे. उनके भाई देगा राम प्रजापत ने बताया कि केसर देव घर के सबसे लाडले थे. वे हर मौके पर अपने हास्य और सरल स्वभाव से पूरे परिवार को खुश कर देते थे. उनका अचानक इस तरह चले जाना पूरे परिवार के लिए एक ऐसा सदमा है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. केसर देव की दो बेटियां हैं और इस हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे

उनके निधन की खबर फैलते ही साहित्य जगत, शिक्षा क्षेत्र और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई. जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता था, आज उसी की कमी हर आंख को नम कर गई है. केसर देव मारवाड़ी भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी हंसी और उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-