सीकर में 30 घंटे से जलभराव का नहीं हुआ समाधान, गंदे पानी से निकली दो शवयात्रा

Sikar News: सीकर जिले में रामगढ़ शेखावाटी कस्बा के नया बस स्टैंड पर मंगलवार को दो दफा देखने को मिला. कस्बा में सार्वजनिक श्मशान भूमि खेमका भवन नया बस स्टैंड के पास बना हुआ है.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में रामगढ़ शेखावाटी कस्बा के नया बस स्टैंड पर मंगलवार को दो दफा देखने को मिला. कस्बा में सार्वजनिक श्मशान भूमि खेमका भवन नया बस स्टैंड के पास बना हुआ है. इसी श्मशान भूमि में अधिकांश समाज के शवों का दाह संस्कार किया जाता है.
कस्बा के नया बस स्टैंड पर गत सोमवार को हुई बरसात से एकत्रित बरसाती व गंदे पानी के भराव का पालिका प्रशासन 30 घंटा गुजर जाने के बाद भी निकासी नहीं कर पाई, जिसके कारण नगर में दो परिवारों को अपने परिवारजन की शवयात्रा को मजबूरी में डेढ फीट गंदे पानी से ही निकालना पड़ा, जिससे कारण शवयात्रा में शामिल परिवारजन व नागरिकों में पालिका प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा गया.
जानकारी के अनुसार कस्बा के उतरादा मोहल्ला में एक युवक व नगर के अन्य मोहल्ला में एक महिला की मृत्यु हो गई. नगर में श्मशान भूमि खेमका भवन होने के कारण परिवारजन को शवयात्रा को गंदे पानी से ही निकालना पड़ा.
कस्बा के नया बस स्टैंड के पास ही हिंदुओं के सभी समाज का श्मशान भूमि खेमका भवन स्थित है. वहीं नया बस स्टैंड के पास ही मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान स्थित है. इसके साथ ही एतिहासिक वीर हनुमान, गोविंददेव जी, चौधरी अमरी शक्ति मंदिर स्थित है. स्टैंड पर जलभराव होने पर श्रद्धालु व शवयात्रा को मजबूरी में इसी मार्ग में भरे जलभराव में से ही निकालना पड़ता है.
कस्बा के नया बस स्टैंड चौक में नगर में मामूली बरसात या नालियों के ओवर फ्लो होने के कारण जल भराव की समस्या अधिकांश समय तक बनी ही रहती है. प्रशासन की ओर से जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाने के कारण ही समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है.
विधायक हाकम अली खान ने कस्बा के नया बस स्टैंड पर जल निकासी समस्या से शवयात्रा को गंदे पानी से निकालने की समस्या का विधानसभा में सवाल उठाकर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण किया था.
