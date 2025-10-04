Zee Rajasthan
कफ सिरप पीने से फिर बिगड़ी 2 बच्चों की और तबीयत, 3 दिन से ICU में जयपुर भर्ती

Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के हाथीदेह गांव की ढ़ाणी जमनाड़ी में दो ओर बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, ढाणी जमनाड़ी के रहने वाले धर्मेंद्र स्वामी ने बताया कि 16 सितंबर को मेरे दोनों भतीजों को खांसी और बुखार होने पर चेकअप के लिए पीएचसी हाथीदेह ले गए थे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 04, 2025, 10:31 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 10:31 AM IST

कफ सिरप पीने से फिर बिगड़ी 2 बच्चों की और तबीयत, 3 दिन से ICU में जयपुर भर्ती

Sikar News: जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के हाथीदेह गांव की ढ़ाणी जमनाड़ी में दो ओर बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, ढाणी जमनाड़ी के रहने वाले धर्मेंद्र स्वामी ने बताया कि 16 सितंबर को मेरे दोनों भतीजों को खांसी और बुखार होने पर चेकअप के लिए पीएचसी हाथीदेह ले गए थे.

वहां डॉक्टर ने बच्चों को देखने के बाद पर्ची पर डेक्सट्रोमेथॉरफन सिरप लिखी थी. वो सिरप लेने के बाद भी बच्चों को आराम नहीं मिला,तो दोनों को अजीतगढ़ में दिखाया. वहां से ली गई दवड्यां बच्चों को दी, तो वे ठीक हो गए थे. स्वामी ने बताया कि पीएचसी से ली गई सिरप घर में रखी थी. 30 सितंबर को बच्चों को जुकाम हुआ, तो हमने अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें वहीं घर में रखी हाथीदेह पीएचसी से ली गई ठेक्सट्रोमेॉरफन सिरप पिला दी.

बेहोश हुए बच्चे

एक घंटे बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई. आयुष और पीयूष बेहोश हो गए. हम दोनों को शाहपुरा के सरकारी अस्पताल ले गए. वहां से दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया. उन्हें एक अक्टूबर को शाम करीब 6 बजे जेके लोन अस्पाल में भर्ती कराया, जहां तीन दिन से पीआईसीयू बच्चे भर्ती है और उनका ईलाज जारी हैं. और उनकी तबीयत में सुधार भी हैं.

हुई कार्रवाई

इधर विभाग ने कफ सिरप मामले में दो बच्चों के बेहोश होने के मामले में हाथीदेह पीरचसी के डॉ.पलक कुलवाल व फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित कर दिया है. जयपुर से आई टीम ने कल देर शाम तक हाथीदेह पीएचसी की जांच की और कमेटी की सिफारिश पर ये फैसला किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी.

