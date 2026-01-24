Zee Rajasthan
UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कांग्रेस पर हमला, बोले- भ्रष्टाचार पर लगाम से घबरा रहे विरोधी

Rajasthan Politics: सीकर दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विकसित भारत ‘रामजी’ विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 24, 2026, 11:38 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 11:38 PM IST

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कांग्रेस पर हमला, बोले- भ्रष्टाचार पर लगाम से घबरा रहे विरोधी

Rajasthan Politics: राजस्थान के सीकर दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विकसित भारत ‘जी राम जी’ विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है. मीडिया से बातचीत में मंत्री खर्रा ने कहा कि इस विधेयक का विरोध करने वालों की मूल चिंता भ्रष्टाचार पर लगाम कसने को लेकर है.

मंत्री खर्रा ने कहा कि नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं में पूर्व में भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी बात स्वयं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी स्वीकार कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने, पारदर्शिता बढ़ाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक रोजगार का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत ‘रामजी’ विधेयक लाया है.

यूडीएच मंत्री ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने पहले योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार कर धन अर्जित किया. उन्हें अब डर सता रहा है कि जांच हुई तो उनकी पोल खुल जाएगी. इसी डर के कारण वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं. भ्रष्टाचार की जांच को लेकर मंत्री खर्रा ने बताया कि देश के 25 राज्यों के 55 जिलों में की गई विशेष जांच में 300 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी सामने आई है और आगे भी जांच का दायरा बढ़ सकता है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सीकर के मास्टर प्लान पर बोलते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान फिलहाल रोक दिया गया है. संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी कर आपत्तियों का मौके पर भौतिक सत्यापन कर संशोधित मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा नहीं करने पर एजेंसी का कार्य आदेश निरस्त कर नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

निकाय चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पिछड़ा वर्ग के ट्रिपल टेस्ट के आंकड़े आने तक ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देना संभव नहीं है. आयोग की रिपोर्ट आते ही दो-तीन दिनों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएंगे. इस मौके पर पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, धोद विधायक गोरधन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व विधायक रतन जलधारी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

