Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

SIR पर कांग्रेस के आरोपों पर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का पलटवार, बोले- दर्द का इलाज हमारे पास नहीं

Rajasthan Politics: सीकर जिले में श्रीमाधोपुर में आयोजित तीन दिवसीय विशेष योग्यजन शिविर का समापन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 18, 2026, 07:28 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 07:28 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का कहर! इस दिन से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की प्रबल संभावना
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर! इस दिन से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की प्रबल संभावना

राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन
6 Photos
Rajasthan Government scheme

राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

967 करोड़ रुपये से राजस्थान में यहां बन रहा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक, 37 घुमावदार मोड़ होंगे शामिल!
7 Photos
Rajasthan government project

967 करोड़ रुपये से राजस्थान में यहां बन रहा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक, 37 घुमावदार मोड़ होंगे शामिल!

सरपंच के काम से नहीं हैं खुश या फिर करता है अपनी मनमानी? जानिए कैसे जनता छीन सकती है उसका पद!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

सरपंच के काम से नहीं हैं खुश या फिर करता है अपनी मनमानी? जानिए कैसे जनता छीन सकती है उसका पद!

SIR पर कांग्रेस के आरोपों पर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का पलटवार, बोले- दर्द का इलाज हमारे पास नहीं

Rajasthan Politics: राजस्थान के सीकर जिले में श्रीमाधोपुर में आयोजित तीन दिवसीय विशेष योग्यजन शिविर का समापन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में हुआ. समापन अवसर पर विशेष योग्यजन लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य विशेष योग्यजन को आत्मनिर्भर बनाना है. ऐसे शिविरों से जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है. शिविर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा सेवा देने वाली टीम का सम्मान किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत, भामाशाह बाबूलाल चौधरी, गोपीनाथ मंदिर महंत डॉ. मनोहरण दास महाराज सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे. तीन दिनों में शिविर से 800 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए. इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस में वापसी पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर कहा कि देखिए जब वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि मेरा वहां दम घुट रहा है, मान सम्मान नहीं हो रहा है आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया.

बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया वो तो जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो जनता व मतदाताओं की मर्जी है वे किसको स्वीकार करते हैं अब वह इसका दोष यदि भारतीय जनता पार्टी पर डालना चाह रहे हैं, तो वह उनकी मर्जी है जैसे वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे. वैसे ही भाजपा छोड़कर के वापस कांग्रेस में जा रहे हैं.

कांग्रेस के SIR पर लगातार सवाल खड़े करने के बाद यूडीएच मंत्री ने कहा कि देश में SIR का कार्य पहली बार नहीं हो रहा है. गहन प्रशिक्षण अभियान के तहत जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और ऐसे मतदाता जिनकी एक से दो या तीन जगह पर नाम थे ऐसे मतदाताओं के नाम इस अभियान के माध्यम से हटाया जा रहा है.

इससे यदि किसी(कांग्रेस) को तकलीफ होती है कि वह अपने वोट बैंक के मतदाताओं का नाम 1 से 2-3 जगह दर्ज करवा रखा था उसका राजनीतिक लाभ उठा रहे थे, तब इसको लेकर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो इस दर्द का इलाज तो हमारे पास नहीं है. किसी वेद या हकीक के पास ही इसका इलाज हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है उनके पास भी इस दर्द का कोई इलाज नहीं होगा.

सीकर तथा श्रीमाधोपुर में बजट में सौगात को लेकर मंत्री ने कहा इस पर मंथन चल रहा है हमें जो सुझाव देने थे वह हम दे चुके हैं. मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का कार्यभार है वह इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं. अधिकारी वित्त विभाग तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट को लेकर और विचार विमर्श करेंगे तो हमारी जो भी मांगे हैं वह उनके समक्ष प्रमुखता से रखी जाएंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news