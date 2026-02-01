Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस के नेताओं का हमला, बताया निराशाजनक और जीरो

Rajasthan News: केंद्रीय बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. जिसको लेकर कांग्रेस के नेता पूर्व सीएम गहलोत, खाचरियावास और डोटासरा ने बजट को निराशाजनक और जीरो करार दिया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 01, 2026, 03:29 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 03:29 PM IST

Trending Photos

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया बड़ा अपडेट, पिता और ड्राइवर से पूछताछ जारी
6 Photos
Sadhvi Prem Baisa death Case

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया बड़ा अपडेट, पिता और ड्राइवर से पूछताछ जारी

राजस्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित धोलावीरा में बिताएं सुकून भरे पल, बना है ट्रैवलर्स की पहली पसंद
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित धोलावीरा में बिताएं सुकून भरे पल, बना है ट्रैवलर्स की पहली पसंद

वैलेंटाइन पर बनाएं राजस्थान की इस जगह घूमने का प्लान, खूबसूरती ऐसी की वहीं बस जाएगा आपका दिल
7 Photos
rajasthan place to visit

वैलेंटाइन पर बनाएं राजस्थान की इस जगह घूमने का प्लान, खूबसूरती ऐसी की वहीं बस जाएगा आपका दिल

भविष्य का ईंधन बनाने वाला है राजस्थान, सूरज की रोशनी का ऐसे होगा इस्तेमाल
7 Photos
Union Budget 2026

भविष्य का ईंधन बनाने वाला है राजस्थान, सूरज की रोशनी का ऐसे होगा इस्तेमाल

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस के नेताओं का हमला, बताया निराशाजनक और जीरो

Congress Leaders On Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 शनिवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार सृजन बढ़ाने और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है. सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योग जगत को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं.

क्या बोले पीसीसी चीफ डोटासरा?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट राजस्थान और आम जनता के लिए निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि इसमें गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग, पिछड़े इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है.

डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान के हाल में 60 से अधिक बार दिल्ली गए, लेकिन कोई विशेष पैकेज या तोहफा नहीं ला पाए. उन्होंने पर्यटन, जल जीवन मिशन और एनसीआरबी जैसी परियोजनाओं के लिए भी बजट में कोई घोषणा न होने पर निराशा जताई. उन्होंने कर्मचारियों के लिए भी उम्मीदों के मुताबिक कोई राहत नहीं मिलने और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न होने की बात कही. इसके अलावा, शेयर मार्केट में गिरावट और धातुओं की कीमतों में असंतुलन को लेकर भी चिंता जताई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डोटासरा ने कहा कि बजट न व्यापारियों, न किसानों और न ही पिछड़े इलाकों के लिए कोई विशेष उपाय लेकर आया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के रेल, उद्योग और जल परियोजनाओं के लिए भी बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है. उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने और रोजगार सृजन के वादों को भी अधूरा बताया. उनका कहना था कि कर्मचारियों की आमदनी और जीवन यापन पर इस बजट का कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा.

गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि इस बजट में केवल उन राज्यों पर फोकस किया गया है जहां आगामी चुनाव हैं, जबकि राजस्थान जैसे राज्यों को कोई लाभ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स से आने वाले संसाधनों में राजस्थान का हक पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है.

केंद्र के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का X पर बयान
कहा-देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई मेंशन न होना प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक है. ERCP को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में किसी नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई. गरीब, श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए कोई राहत का बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. कुल मिलाकर डबल इंजन के बावजूद यह बजट राजस्थान के लिए 'damp squib' यानी ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुआ है.

बजट पर क्या बोले प्रताप सिंह खाचरियावास?
केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, केंद्र के बजट की हवा निकल गई है. बजट आते-आते शेयर मार्केट गिर गया है. जिस देश में केंद्रीय बजट दिया जा रहा हो और बजट पढ़ने के दौरान देश का शेयर मार्केट गिर जाए, इससे पता चल जाता है कि बजट जीरो है. बजट को शेयर मार्केट ने नंबर दे दिए हैं. शेयर मार्केट में साबित कर दिया है कि बजट में देश को कुछ नहीं मिला. यह बिना सोचे-समझे, बिना तैयारी के दिया हुआ घमंड का बजट है. ईडी, इनकम टैक्स के डर से व्यापारी देश छोड़कर जा रहे हैं. बिजनेसमैन, किसान, युवाओं के लिए कोई सेफ कॉरिडोर इस बजट में नहीं है. इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला.

कैंसर की दवाई सस्ती करने की बात कह रहे हैं, फ्री क्यों नहीं करते . बीजेपी सरकार का यह बजट लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बजट से कुछ नहीं मिला. खाने-पीने की चीजें सब महंगी हैं. आज तंबाकू उत्पाद भी महंगे कर दिए हैं. सरकार तंबाकू उत्पादन बंद नहीं कर पा रही है, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ा रही है. गांव में गरीब आदमी बीड़ी पीता है, उसे भी महंगा कर दिया. देश में गरीब और गरीब हो रहा है, भाजपा नेताओं को भी बजट समझ में नहीं आ रहा है. पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं किया, बल्कि कीमत और बढ़ेगी. सरकार पेट्रोल-डीजल सस्ता करती तो लोगों के समझ में आता.

केंद्रीय बजट पर आरएलडी विधायक और पूर्व मंत्री डॉ सुभाष गर्ग का बयान
केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, बुनकरों के लिए हेंडलूम योजना के साथ पशुपालकों और पशुधन को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों की सराहना की, वहीं मिडिल क्लास के लिए बजट में कोई राहत नहीं, टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं, आईटी सेक्टर में सरकार ने बड़ा काम किया है, डाटा सेंटर बनेंगे, जीवन रक्षक दवाओं और केंसर की दवा सस्ती होने से फायदा. लेकिन इन्हें मुफ्त किया जाना चाहिए था. राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा होनी चहिए थी महिला सशक्तीकरण पर जोर, किसानों के लिए कुछ प्रावधान बजट में होते तो अच्छा होता.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news