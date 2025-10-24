सीकर में अज्ञात युवक ने मकान के बाहर खड़े टैम्पो में लगाई आग, पहले मालिक को की थी कॉल

Sikar News: जिले के रींगस पुलिस थाना क्षेत्र में देर रात रींगस की देशनोक कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक युवक रात्रि 11:30 बजे के आसपास पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर आया और वहां खड़े टेंपो में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कर फरार हो गया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

देर रात लगी आग को आसपास के लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया, जिस पर लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया. गनीमत रही कि टैंपो में लगे सीएनजी सिलेंडरों ने आग नहीं पकड़ी अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

टेंपो मालिक भागीरथ प्रसाद एक निजी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाता है. उसने बताया कि जब आग लगी, उस समय उसके पास दो-तीन फोन आए थे लेकिन नींद में होने की वजह से वह उठा नहीं पाया, पड़ोसियों ने आकर दरवाजा बजाया तब पता चला कि उसके टेंपो में आग लगा दी गई है. फिलहाल पुलिस आरोपि की तलाश कर रही है.

सीकर में दिवाली से पहले चोरी की बड़ी वारदात, तिजोरी खाली, गहने और कैश गायब!

Sikar News: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. यह घटना डोटासरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 65 की बताई जा रही है, जहां रहने वाली शारदा सैनी के घर से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस के अनुसार, चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और 50 से 60 हजार रुपये नकद बताई जा रही है.

सोने के गहनों पर हाथ साफ

चोर घर से दो सोने के हार, सोने की रखड़ी, मंगलसूत्र और अन्य कीमती गहने ले गए. इसके अलावा अलमारी में रखे 50 से 60 हजार रुपये नकद भी चोरी हो गए. शारदा सैनी ने बताया कि घर की चारदीवारी की ऊंचाई काफी कम है, जिससे आशंका है कि चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते से फरार हो गए.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर का मुआयना किया. पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

