सीकर में अज्ञात युवक ने मकान के बाहर खड़े टैम्पो में लगाई आग, पहले मालिक को की थी कॉल

Sikar News: राजस्थान में जिले के रींगस पुलिस थाना क्षेत्र में देर रात रींगस की देशनोक कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक युवक रात्रि 11:30 बजे के आसपास पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर आया और वहां खड़े टेंपो में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कर फरार हो गया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 24, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 02:04 PM IST

सीकर में अज्ञात युवक ने मकान के बाहर खड़े टैम्पो में लगाई आग, पहले मालिक को की थी कॉल

देर रात लगी आग को आसपास के लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया, जिस पर लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया. गनीमत रही कि टैंपो में लगे सीएनजी सिलेंडरों ने आग नहीं पकड़ी अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

टेंपो मालिक भागीरथ प्रसाद एक निजी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाता है. उसने बताया कि जब आग लगी, उस समय उसके पास दो-तीन फोन आए थे लेकिन नींद में होने की वजह से वह उठा नहीं पाया, पड़ोसियों ने आकर दरवाजा बजाया तब पता चला कि उसके टेंपो में आग लगा दी गई है. फिलहाल पुलिस आरोपि की तलाश कर रही है.

पढ़ें सीकर की एक और खबर
सीकर में दिवाली से पहले चोरी की बड़ी वारदात, तिजोरी खाली, गहने और कैश गायब!
Sikar News: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. यह घटना डोटासरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 65 की बताई जा रही है, जहां रहने वाली शारदा सैनी के घर से चोरों ने लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस के अनुसार, चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और 50 से 60 हजार रुपये नकद बताई जा रही है.

सोने के गहनों पर हाथ साफ
चोर घर से दो सोने के हार, सोने की रखड़ी, मंगलसूत्र और अन्य कीमती गहने ले गए. इसके अलावा अलमारी में रखे 50 से 60 हजार रुपये नकद भी चोरी हो गए. शारदा सैनी ने बताया कि घर की चारदीवारी की ऊंचाई काफी कम है, जिससे आशंका है कि चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते से फरार हो गए.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर का मुआयना किया. पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

