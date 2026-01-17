Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

युवक के सपने में आए खाटू श्याम बाबा, बार-बार बोले- 'मुझे जल्दी निकालो बाहर'

Khatu Shyam Ji: यूपी के उन्नाव जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने दावा किया कि उसके सपने में बाबा श्याम आए और बोले कि बाबा ने उससे कहा कि मुझे जल्दी बाहर निकालो. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 17, 2026, 07:42 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 07:42 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में सर्दी का सितम! बारिश और मेघगर्जन की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! बारिश और मेघगर्जन की संभावना

जोधपुर हवाई अड्डे के पास बनाई जाएंगे एलिवेटेड रोड, जिससे सफर होगा आसान
6 Photos
Rajasthan government project

जोधपुर हवाई अड्डे के पास बनाई जाएंगे एलिवेटेड रोड, जिससे सफर होगा आसान

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंच को कितनी सैलरी मिलती है?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंच को कितनी सैलरी मिलती है?

युवक के सपने में आए खाटू श्याम बाबा, बार-बार बोले- 'मुझे जल्दी निकालो बाहर'

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में बाबा श्याम का भव्य मंदिर हैं, जहां हर रोज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा उनकी समस्यों को चमत्कार करके दूर कर देते हैं.

ऐसे में आज हम आपको यूपी के उन्नाव जिले का एक हैरान कर देने वाले मामले के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां पर एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला, जो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी सुर्खियों में है.

उन्नाव जिले में एक पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की गई, जहां पर पीली धातु से बनी खाटू श्याम बाबा की एक मूर्ति मिली. वहीं, जैसे ही मूर्ति मिली, वहां के लोगों ने मूर्ति को उसी स्थापन पर विराजमान किया और पूजा-पाठ करनी शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये पूरा मामला कोतवाली हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित बिचपरी गांव का है, जहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की गई, तो वहां पर पीली धातु से बनी खाटू श्याम बाबा की एक मूर्ति मिली. इस खबर के बारे में पता चलते ही आसपास के गांव भी वहां आने लगे.

वहीं, इस मामले को लेकर गांव के युवक अमरपाल ने चौंकाने वाला दावा किया. उसने कहा कि उसकी उम्र 23 साल है, वह इटावा में बी.फार्मा की पढ़ाई कर रहा है. उसने बताया कि लगभग 25 दिन से उसके सपने में बाबा श्याम लगातार आ रहे थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था और दिन-रात बाबा श्याम का ध्यान करता था.

युवक ने बताया कि बाबा उसके सपने में आते और कहते कि मुझे बाहर निकालो और मेरी स्थापना कराओ. इसके साथ ही बाबा श्याम ने जगह भी बताई और कहा कि वो जगह गांव के पीपल का पेड़ था. बाबा ने तुरंत खुदाई कराने
को कहा. वहीं, इसके बाद पेड़ के नीचे खुदाई करवाई गई.
कहा जा रहा है कि पेड़ के एक फीट नीचे की गहराई पर पीली धातु की चमकदार मूर्ति मिली. फिलहाल इस पर कोई
आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन गांव के साथ आसपास की गांवों में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है.
कहानियों के मुताबिक, बताया जाता है कि राजस्थान में मंदिर बनने से पहले भी राजा के सपने में बाबा श्याम आए थे और उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए राजा से कहा था, जिसके बाद बाबा का शीश स्थापित किया गया और बाबा श्याम का मंदिर बनवाया गया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news