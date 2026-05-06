/सीकर में दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर बवाल, आरजीएचएस मामले ने पकड़ा तूल

Sikar news: प्रदेश में आरजीएचएस योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर बीते दिन सीकर के दो चिकित्सकों को एसओजी द्वारा अचानक पकड़कर ले जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. आज दूसरे दिन भी सीकर के सेवारत और निजी चिकित्सकों में इस कार्रवाई के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है. जानकारी के अनुसार बीते दिन राजकीय एसके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. केके अग्रवाल और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़े डॉ. बी. लाल को एसओजी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था.

अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद से जिलेभर के चिकित्सकों में नाराजगी बढ़ गई है. गिरफ्तारी के विरोध में पहले दिन से ही चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से पेन डाउन हड़ताल की और एसके अस्पताल में प्रदर्शन किया. वहीं देर शाम संयुक्त चिकित्सक संघर्ष समिति के बैनर तले जिला क्लब में चिकित्सक संघ अरिस्दा, आईएमए, राजमेश, आरएमसीटीए के घातक सहित अन्य चिकित्सक संगठनों की बैठक हुई. जिसमें सर्वसम्मति से आज से विरोध और तेज करने पर सहमति बनी. जिसके तहत आज से सेवारत चिकित्सकों ने राजकीय एसके अस्पताल में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रखीं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गईं.

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वहीं निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी एकजुटता दिखाते हुए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी बंद रखी. इससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. ओपीडी बंद रहने के दौरान अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न ने मोर्चा संभालते हुए मरीजों का उपचार किया. इधर मामले में विभिन्न चिकित्सक संगठनों के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए.

उनका कहना है कि बिना पूरी जांच पड़ताल के चिकित्सकों को हिरासत में लेना निंदनीय है. संगठनों के पदाधिकारी चिकित्सकों ने यह भी साफ किया है कि यदि जल्द ही गिरफ्तार चिकित्सकों को रिहा नहीं किया गया तो आज शाम सभी चिकित्सा संगठन बैठक कर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे. चिकित्सक अपने हक और अधिकार के लिए आखरी सांस तक लड़ेगा.

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