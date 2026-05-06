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सीकर में दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर बवाल, आरजीएचएस मामले ने पकड़ा तूल

RGHS scheme: सीकर में आरजीएचएस योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर दो चिकित्सकों की गिरफ्तारी के बाद विवाद बढ़ गया है. एसओजी द्वारा डॉ. केके अग्रवाल और डॉ. बी. लाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के विरोध में दूसरे दिन भी डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 06, 2026, 11:16 AM|Updated: May 06, 2026, 11:16 AM
सीकर में दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर बवाल, आरजीएचएस मामले ने पकड़ा तूल
Image Credit: RGHS scheme

Sikar news: प्रदेश में आरजीएचएस योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर बीते दिन सीकर के दो चिकित्सकों को एसओजी द्वारा अचानक पकड़कर ले जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. आज दूसरे दिन भी सीकर के सेवारत और निजी चिकित्सकों में इस कार्रवाई के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है. जानकारी के अनुसार बीते दिन राजकीय एसके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. केके अग्रवाल और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़े डॉ. बी. लाल को एसओजी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था.

अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद से जिलेभर के चिकित्सकों में नाराजगी बढ़ गई है. गिरफ्तारी के विरोध में पहले दिन से ही चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से पेन डाउन हड़ताल की और एसके अस्पताल में प्रदर्शन किया. वहीं देर शाम संयुक्त चिकित्सक संघर्ष समिति के बैनर तले जिला क्लब में चिकित्सक संघ अरिस्दा, आईएमए, राजमेश, आरएमसीटीए के घातक सहित अन्य चिकित्सक संगठनों की बैठक हुई. जिसमें सर्वसम्मति से आज से विरोध और तेज करने पर सहमति बनी. जिसके तहत आज से सेवारत चिकित्सकों ने राजकीय एसके अस्पताल में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रखीं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गईं.

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वहीं निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी एकजुटता दिखाते हुए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी बंद रखी. इससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. ओपीडी बंद रहने के दौरान अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न ने मोर्चा संभालते हुए मरीजों का उपचार किया. इधर मामले में विभिन्न चिकित्सक संगठनों के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए.

उनका कहना है कि बिना पूरी जांच पड़ताल के चिकित्सकों को हिरासत में लेना निंदनीय है. संगठनों के पदाधिकारी चिकित्सकों ने यह भी साफ किया है कि यदि जल्द ही गिरफ्तार चिकित्सकों को रिहा नहीं किया गया तो आज शाम सभी चिकित्सा संगठन बैठक कर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे. चिकित्सक अपने हक और अधिकार के लिए आखरी सांस तक लड़ेगा.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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