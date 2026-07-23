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ऑपरेशन के बाद SK अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने इंजेक्शन के बाद तबीयत बिगड़ने का लगाया आरोप

Sikar News: सीकर स्थित एसके अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद महिला की हालत सामान्य थी, लेकिन एक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और समय पर जयपुर रेफर नहीं किए जाने से उसकी मौत हो गई.

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 03:38 PM|Updated: Jul 23, 2026, 03:38 PM
ऑपरेशन के बाद SK अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने इंजेक्शन के बाद तबीयत बिगड़ने का लगाया आरोप
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर के एसके अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और दोषी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की.

इंजेक्शन लगाने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ

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रानोली थाना इलाके के रहने वाले मृतका के पति लालचंद का आरोप है कि ऑपरेशन से प्रसव के बाद उनकी पत्नी की हालत सामान्य थी, लेकिन एक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. मृतका के पति लालचंद ने बताया कि 20 जुलाई को उनकी पत्नी दीपा को जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 21 जुलाई को ऑपरेशन से डिलीवरी हुई. इसके बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी हालत सामान्य थी.

लालचंद का आरोप है कि अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे नर्सिंग स्टाफ द्वारा एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ, पूरे शरीर में दर्द और अन्य गंभीर परेशानियां होने लगीं. परिजनों ने कई बार स्टाफ से डॉक्टर बुलाने और इलाज करने की गुहार लगाई, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया.

हालत बिगड़ने के बावजूद नहीं किया रेफर

परिजनों का आरोप है कि हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर जयपुर रेफर नहीं किया गया और कई घंटे तक अस्पताल में ही इलाज चलता रहा. इसके बाद में एंबुलेंस से जयपुर रेफर करने की बात कही गई, लेकिन रास्ते में एंबुलेंस को यू-टर्न लेकर एसके अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया.

मृतका के पति ने मेडिकल स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप

मृतका के पति लालचंद ने आरोप लगाया कि मेडिकल स्टाफ की लापरवाही और इंजेक्शन के बाद हुई गड़बड़ी के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि उनके परिवार में दो छोटी बेटियां हैं और पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं. ऐसे में परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और बच्चों के भविष्य के लिए सहायता की मांग की है.

वहीं ग्रामीण सागर खोखर ने भी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर इलाज और रेफर नहीं किए जाने के कारण प्रसूता की जान गई. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ ने अपनी लापरवाही छिपाने का प्रयास किया. ग्रामीणों ने दोषी चिकित्साकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है. फिलहाल मामले में परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है. वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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