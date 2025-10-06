अफीम तस्करी में फंसा गाड़ी मालिक, ड्राइवर जितेंद्र गुर्जर फरार

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए गाड़ी मालिक को गिरफ्तार किया है. रींगस पुलिस को उसकी कार से 32.72 ग्राम अफीम मिली थी. पुलिस पूछताछ में गाड़ी मालिक ने बताया कि मुख्य आरोपी उसके यहां ड्राइवरी का काम करता था.

वह उससे गाड़ी लेकर गया था. हालांकि अभी मामले में मुख्य आरोपी फरार है. खाटूश्यामजी सदर थानाधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया कि रविवार को कार्रवाई करते हुए गाड़ी के मालिक कृष्णा यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी मुकुंदपुरा पुलिस थाना कालाडेरा को गिरफ्तार किया है.

पुलिस पूछताछ में कृष्णा ने बताया कि मुख्य आरोपी जितेंद्र गुर्जर उसके यहां ड्राइवरी का काम करता है. वह उससे गाड़ी लेकर गया था. अब पुलिस फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र गुर्जर की तलाश कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार एनडीपीएस एक्ट में गाड़ी मालिक को भी उतनी ही सजा होती है जितनी मुख्य आरोपियों को होती है.

रींगस पुलिस ने 12 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए कार से 32.72 ग्राम अफीम बरामद की थी. मौके से तीन आरोपी सुनील गुर्जर, मंजीत सिंह और विकास यादव को गिरफ्तार किया था. हालांकि उस दौरान गाड़ी चला रहा मुख्य आरोपी जितेंद्र गुर्जर मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है.