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खाटूश्यामजी में VIP दर्शन का 'मास्टरप्लान', भीड़ के हिसाब से तय होते थे दाम, शातिर गैंग की इस तरकीब से चकरा जाएगा आपका दिमाग!

Khatu Shyam Ji: सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में पैसे लेकर VIP दर्शन करवाने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले के कथित मास्टरमाइंड हंसराज उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया है. उसके पास से तीन मोबाइल मिले हैं, जिनमें दर्शन के नाम पर हुए कई लेनदेन की जानकारी मिली है. पुलिस मंदिर में तैनात प्राइवेट गार्ड की भूमिका की भी जांच कर रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Sep 05, 2026, 06:38 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 06:38 AM IST
खाटूश्यामजी में VIP दर्शन का 'मास्टरप्लान', भीड़ के हिसाब से तय होते थे दाम, शातिर गैंग की इस तरकीब से चकरा जाएगा आपका दिमाग!
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji VIP Darshan Scam: सीकर के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में पैसे लेकर VIP दर्शन करवाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने गिरोह के कथित मास्टरमाइंड हंसराज उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर श्रद्धालुओं से पैसे लेता था और मंदिर में तैनात प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की मदद से VIP दर्शन करवाता था.


सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हंसराज उर्फ टिंकू (26) पुत्र किशनाराम धानका, लाडपुर का रहने वाला है. उसके पास से पुलिस ने तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इन मोबाइल में दर्शन के नाम पर किए गए कई ट्रांजेक्शन मिले हैं.

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भीड़ देखकर बदल देते थे VIP दर्शन के रेट

पुलिस की शुरुआती जांच में इस गैंग का एक अलग तरीका सामने आया है. आरोप है कि गैंग श्रद्धालुओं की संख्या और भीड़ के हिसाब से VIP दर्शन के पैसे तय करती थी.


पुलिस के अनुसार जिस दिन खाटूश्यामजी में भीड़ कम होती थी, उस दिन एक व्यक्ति से करीब 1000 रुपये लिए जाते थे. वहीं वीकेंड के साथ एकादशी और द्वादशी जैसे खास मौकों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर यही रेट दो से तीन गुना तक कर दिया जाता था.


हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का दावा

पुलिस का कहना है कि यह गैंग पिछले काफी समय से खाटू में सक्रिय थी. अब तक हजारों लोगों को VIP दर्शन करवाने की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस अभी आरोपी के मोबाइल और लेनदेन की जांच कर रही है. पूरी जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि कितने लोगों से कितनी रकम ली गई.


प्राइवेट गार्ड की भूमिका भी जांच के घेरे में

पुलिस के मुताबिक आरोपी मंदिर कमेटी में तैनात प्राइवेट गार्ड के साथ मिलकर श्रद्धालुओं को VIP दर्शन करवाता था. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस पूरे मामले में मंदिर में तैनात कौन-कौन से कर्मचारी या गार्ड शामिल थे. अगर किसी प्राइवेट गार्ड की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.


आठ अन्य लोगों पर भी केस

पुलिस ने हंसराज और उसके साथियों सागर गुर्जर, मोंटू शर्मा, बिट्टू शर्मा, प्रमोद, दीपक, शेखर और महिपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर धोखाधड़ी और राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है.


गिरफ्तार हंसराज को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस अब मोबाइल में मिले लेनदेन और अन्य सबूतों की जांच के साथ फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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