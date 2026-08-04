/राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

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Rajasthan Waterlogging: राजस्थान में लगातार हो रही बारिश कई जिलों के लिए राहत के साथ नई मुश्किलें भी लेकर आई है. कहीं बाजार और सड़कें पानी में डूब गईं, कहीं घरों में पानी घुस गया तो कहीं बारिश के कारण दर्दनाक हादसे सामने आए. कई जगह लोगों ने जल निकासी की खराब व्यवस्था को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई, जबकि कुछ इलाकों में प्रशासन ने हालात संभालने के लिए अभियान भी शुरू किया.
सुलताना में बाजार बना तालाब, दुकानों में घुसा पानी
झुंझुनूं जिले के सुलताना कस्बे में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए. टेकड़ा मोड़ से मोदी मार्केट तक करीब तीन फीट पानी भर गया. सबसे ज्यादा परेशानी बस स्टैंड क्षेत्र में देखने को मिली, जहां बेसमेंट में बनी कई दुकानों में पानी घुस गया. दुकानदारों का सामान भीगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है. व्यापारियों ने खुद मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन जलभराव कम नहीं हुआ. उनका कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता. उन्होंने प्रशासन से जल निकासी की बेहतर व्यवस्था और नुकसान की भरपाई की मांग की है.
तिंवरी में जलभराव रोकने के लिए चला सफाई अभियान
जोधपुर जिले के तिंवरी में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगरपालिका प्रशासन सक्रिय नजर आया. अधिशासी अधिकारी रेखा बंशीवाल के नेतृत्व में मुख्य बाजार क्षेत्र के नालों की विशेष सफाई करवाई गई. जेसीबी और सफाई कर्मियों की मदद से नालों से कचरा हटाया गया, ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके. अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी मौके पर तैनात रही.
प्रतापगढ़ में नाला पार करते समय युवक की मौत
प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के सात सज्जिया गांव में बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. मजदूरी कर घर लौट रहे 25 वर्षीय नंदलाल मीणा तेज बहाव वाले नाले को पार करते समय बह गए. रविवार शाम शुरू हुई तलाश के बाद सोमवार को उनका शव नाले के किनारे झाड़ियों में फंसा मिला. आपदा प्रबंधन टीम ने शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. नंदलाल परिवार का सहारा थे और उनकी मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है. ग्रामीणों ने बरसात में उफनते नालों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है.
हनुमानगढ़ में जलभराव से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठे
हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत डबलीबास पेमा के चेना बास वार्ड नंबर 4 में पिछले तीन वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है. इससे नाराज ग्रामीण पंचायत मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि पुराने पानी निकासी मार्ग पर इंटरलॉक टाइल्स बिछाने से प्राकृतिक जल निकासी पूरी तरह बंद हो गई है. बारिश के बाद मुख्य गली में पानी भर जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की, लेकिन ग्रामीण स्थायी समाधान की मांग पर अड़े रहे.
नीमकाथाना और हनुमानगढ़ में झमाझम बारिश से बदला मौसम
सीकर जिले के नीमकाथाना में सुबह से लगातार बारिश होती रही. इससे गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कई सड़कें पानी में डूब गईं और निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया. बाजारों में लोगों की आवाजाही भी कम रही. वहीं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी दिनभर बादलों की आवाजाही के बाद तेज बारिश शुरू हुई. बारिश से तापमान में गिरावट आई और किसानों ने इसे खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद बताया. हालांकि कई सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी.
अडूका गांव में बारिश से मजदूर का मकान ढहा, टला बड़ा हादसा
झुंझुनूं जिले के अडूका गांव में लगातार बारिश के बीच एक मजदूर का मकान ढह गया. राहत की बात यह रही कि हादसे के समय परिवार दूसरे कमरे में था, जिससे सभी सुरक्षित बच गए. पीड़ित कैलाश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. ग्रामीणों ने बताया कि परिवार के तीन छोटे बच्चे भी समय रहते बाहर निकल गए. फिलहाल जिस कमरे में परिवार रह रहा है, उसकी दीवारों में भी गहरी दरारें आ चुकी हैं और उसके गिरने का खतरा बना हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत, अस्थायी रहने की व्यवस्था और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.
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