व्यापारी के सामने से कपड़े लेकर फुर्र हुईं महिलाएं, CCTV में वारदात कैद

Sikar News: सीकर जिले में नीमकाथाना के सब्जी मंडी में स्थित चौथमल अशोक कुमार की दुकान पर तीन महिलाओं ने कपड़े की चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 26, 2025, 06:40 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 06:40 PM IST

व्यापारी के सामने से कपड़े लेकर फुर्र हुईं महिलाएं, CCTV में वारदात कैद

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना के सब्जी मंडी में स्थित चौथमल अशोक कुमार की दुकान पर तीन महिलाओं ने कपड़े की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. तीनों महिलाएं पहले कपड़े की दुकान में घुसती हैं और व्यापारी से कपड़ा देखती हैं.

कपड़ा पसंद नहीं आने पर व्यापारी ने गोदाम में कपड़ा दिखाना की बात कही, जिसके बाद तीनों महिलाओं ने गोदाम में कपड़ा देखा और वहां से कपड़ा पसंद कर लिया.

व्यापारी के व्यस्त होने के कारण तीनों महिलाओं ने उसे चकमा देकर वहां से फरार हो गई. तीनों महिलाओं की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. व्यापारी चौथमल ने बताया कि तीनों महिलाएं मुंह ढककर आई थी और कपड़े देखने लगी.

कपड़े पसंद नहीं आए तो नौकर से गोदाम में कपड़े दिखाने को कहा. तीनों महिलाएं गोदाम में पकड़ा पसंद करती हैं, उसके बाद व्यापारी के पास ग्राहकों की भीड़ रहती है, जिसका फायदा उठाकर तीनों महिलाएं वहां से फरार हो जाती हैं. व्यापारी ने बताया कि गोदाम से तीन महिलाएं दो कपड़े के थान छुपाकर फरार हो गई.

सीकर जिले के नीमकाथाना सदर पुलिस में एरिया डोमिनेशन अभियान की तहत कार्रवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो स्थाई वारंटी भी शामिल है.

कोतवाली थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि सक्रिय व आदतन अपराधी/गैंगेस्टर के फॉलोवर के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त होने पर जिला स्पेशल टीम के साथ सयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 आरोपी सहित अन्य 4 आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सक्रिय व आदतन अपराधी गैंगेस्टर के फोलोवर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी.

