सीकर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP के कार्यकर्ता के साथ मारपीट, बदमाशों ने तोड़े हाथ-पैर

Sikar News: राजस्थान के सीकर शहर के सदर थाना इलाके के पालवास रोड पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ के साथ मारपीट कर पैर तोड़ने और हरीश की गाड़ी को तोड़ने का मामला सामने आया है. घायल आरएलपी कार्यकर्ता हरीश खीचड़ का सीकर के एसके अस्पताल में इलाज जारी है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 18, 2025, 07:46 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 07:46 AM IST

सीकर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP के कार्यकर्ता के साथ मारपीट, बदमाशों ने तोड़े हाथ-पैर

Sikar News: शहर के सदर थाना इलाके के पालवास रोड पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ के साथ मारपीट कर पैर तोड़ने और हरीश की गाड़ी को तोड़ने का मामला सामने आया है. घायल आरएलपी कार्यकर्ता हरीश खीचड़ का सीकर के एसके अस्पताल में इलाज जारी है.

घटना की सूचना पर धोद पुलिस उपाधीक्षक सुरेश शर्मा सहित सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. जानकारी के अनुसार पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है.

आरएलपी जिला प्रवक्ता सांवरमल मुवाल ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि शाम को सीकर शहर के पालवास रोड स्थित गणेशम रेजिडेंसी के पास आरएलपी कार्यकर्ता हरीश खीचड़ अपने किराए के फ्लैट से गाड़ी लेकर बाहर आया तो इसी दौरान कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए करीब एक दर्जन बदमाशों ने हरीश पर हमला कर दिया.जिससे उसके दोनों पैरों पर कई जगह फैक्चर हुए हैं. वहीं बदमाशों ने हरीश की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है.

आरएलपी जिला प्रवक्ता सांवरमल ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सीकर में जंगल राज स्थापित हो चुका है. आए दिन इस तरह की घटना एन सामने आ रही है. अगर जल्द ही हरीश के साथ हुई वारदात में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की ओर से आंदोलन किया जाएगा.

