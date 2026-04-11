सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत

Sikar Accident: सीकर जिले के कोटपूतली-कुचामन हाईवे पर बलवंतपुरा स्टैंड के पास तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई.
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Sikar Accident: राजस्थान के सीकर जिले में लोसल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. लोसल में कोटपूतली-कुचामन हाईवे पर बलवंतपुरा स्टैंड के पास तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने सामने से आ रही एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह से क्षक्तिग्रस्त हो गई और बाइक सवार युवक भीमा गांव निवासी हिमांशु जाट की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे को तोड़ते हुए पास के खेत में जाकर पलट गई.
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घटना के बाद पिकअप गाड़ी चालक सहित गाड़ी में सवार दो अन्य लोग गाड़ी से निकलकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद आसपास के लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतक युवक के शव को एंबुलेंस की सहायता से लोसल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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सीकर जिले में एनएच-52 पर काजला की ढाणी के समीप आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान एक कैंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद युवक सड़क पर गिर गया और पीछे चल रहे ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे में मृतक की पहचान धीरजपुरा निवासी 27 वर्षीय विक्रम गढ़वाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विक्रम सीकर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था और शुक्रवार सुबह अपनी ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया. घटना की सूचना जाजोद पुलिस को दी गई है. मृतक का शव राजकीय उप जिला अस्पताल में रखवाया गया है. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
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