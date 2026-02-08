सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, प्राइवेट बस की टक्कर से ऑटो सवार युवक की मौत

Sikar Bus Auto Accident: सीकर जिले में कोतवाली थाना इलाके में होम्योपैथिक हॉस्पिटल के पास एक प्राइवेट बस में ऑटो को टक्कर मार दी. ऑटो में ड्राइवर के पास बैठा युवक उछलकर नीचे गिरा और युवक का सिर बस के पिछले टायर के नीचे आ गया.
Sikar Bus Auto Accident: राजस्थान के सीकर जिले में कोतवाली थाना इलाके में होम्योपैथिक हॉस्पिटल के पास एक प्राइवेट बस में ऑटो को टक्कर मार दी. ऑटो में ड्राइवर के पास बैठा युवक उछलकर नीचे गिरा. इससे युवक का सिर बस के पिछले टायर के नीचे आ गया. युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. युवक केशव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
मृतक का नाम दीनदयाल दीनदयाल(19) पुत्र केशरदेव निवासी रामपुर रोड है, जो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था. इसके परिवार में ताऊजी की मौत हो गई थी. ऐसे में रात को जागरण कार्यक्रम था. आज दीनदयाल और उसके चचेरे भाई ऑटो लेकर सीकर में घंटाघर के पास स्पीकर देने के लिए आए थे. स्पीकर देने के बाद वह लोग वापस लौट रहे थे. दीनदयाल ऑटो के ड्राइवर के पास साइड में बैठा हुआ था.
इसी दौरान होम्योपैथिक अस्पताल के गेट के सामने ही दूसरी साइड से आ रही बस ने ऑटो को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद दीनदयाल उछलकर नीचे गिर गया. ऐसे में उसका सिर बस के पिछले टायर के नीचे आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद बस के स्टाफ ने ऑटो ड्राइवर की कॉलर पकड़कर उसे धमकाया भी... हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे छुड़वाया.
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस का ड्राइवर तेज गति से बस को चल रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. कोतवाली पुलिस थाने के ASI तूफान सिंह का कहना है कि प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ. फिलहाल दोनों वाहनों को थाने पर खड़ा करवाया गया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा.
