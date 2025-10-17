सिरोही में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! शराब के नशे में बाप ने 4 साल की बेटी को पटक-पटककर मार डाला

Sirohi News: जिले के रेवदर थाना क्षेत्र के सालोतरा गांव में साढ़े चार साल की जोशना की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पिता करसन कोली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि बच्ची ननिहाल से पिता के घर आई थी और सोमवार को उसकी अचानक मौत हो गयी. बच्ची के मुंह से झाग निकलने और गले पर निशान देखकर उसके नाना ने पिता पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था.

प्रारंभिक जांच में बताया गया कि बच्ची को गांव में दफना दिया गया था लेकिन एसडीएम से अनुमति मिलने के बाद शव निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस ने पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने वारदात कबूल की. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने रात में शराब पीकर पहले बच्चे को सिलाई टेबल पर पटका, फिर लोहे की कुर्सी से गिराया और अंत में चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका जिससे बच्ची की मौत हो गई.

थानाधिकारी ने कहा कि मामले की आगे की विधिक कार्रवाई और क्लीनिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच जारी है तथा सभी साक्ष्यों को रिकॉर्ड कर आरोपी के खिलाफ आवश्यक धाराएँ लगायी जाएंगी.

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में दिख रही है और यही वजह है कि अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. जिले की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है और एसपी डॉ. पीएल शिवरान के निर्देश पर विशेष टीमें गठित कर हर संदिग्ध वाहन की गहन जांच की जा रही है. नतीजा पिछले एक महीने में यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अवैध शराब की करोड़ों की खेप जब्त की गई है.



सिरोही के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए चावल के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही 80 लाख से अधिक की शराब जब्त की है. पुलिस ने ट्रक से 1005 पेटियां बरामद की हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

