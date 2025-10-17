Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सिरोही में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! शराब के नशे में बाप ने 4 साल की बेटी को पटक-पटककर मार डाला

Sirohi News: राजस्थान में सिरोही जिले के रेवदर थाना क्षेत्र के सालोतरा गांव में साढ़े चार साल की जोशना की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पिता करसन कोली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने रात में शराब पीकर पहले बच्चे को सिलाई टेबल पर पटका, फिर लोहे की कुर्सी से गिराया और अंत में चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका जिससे बच्ची की मौत हो गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 02:00 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

थार रेगिस्तान का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? 80% राजस्थानियों को नहीं होगा पता!
7 Photos
thar desert

थार रेगिस्तान का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? 80% राजस्थानियों को नहीं होगा पता!

क्या आप जानते हैं? शराब के शौकीन मुगलों के लिए कहां से आती थी मदिरा!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? शराब के शौकीन मुगलों के लिए कहां से आती थी मदिरा!

दिवाली से पहले मौसम में बड़ा बदलाव, धनतेरस तक राजस्थान में बढ़ेगी ठंड! पढ़ें अपने शहर की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

दिवाली से पहले मौसम में बड़ा बदलाव, धनतेरस तक राजस्थान में बढ़ेगी ठंड! पढ़ें अपने शहर की वेदर रिपोर्ट

बाड़मेर में कृषि मंडी में एक साथ टूटे 20 दुकानों के ताले, पुलिस गश्त पर उठे सवाल
6 Photos
Barmer News

बाड़मेर में कृषि मंडी में एक साथ टूटे 20 दुकानों के ताले, पुलिस गश्त पर उठे सवाल

सिरोही में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! शराब के नशे में बाप ने 4 साल की बेटी को पटक-पटककर मार डाला

Sirohi News: जिले के रेवदर थाना क्षेत्र के सालोतरा गांव में साढ़े चार साल की जोशना की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पिता करसन कोली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि बच्ची ननिहाल से पिता के घर आई थी और सोमवार को उसकी अचानक मौत हो गयी. बच्ची के मुंह से झाग निकलने और गले पर निशान देखकर उसके नाना ने पिता पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था.

प्रारंभिक जांच में बताया गया कि बच्ची को गांव में दफना दिया गया था लेकिन एसडीएम से अनुमति मिलने के बाद शव निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस ने पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने वारदात कबूल की. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने रात में शराब पीकर पहले बच्चे को सिलाई टेबल पर पटका, फिर लोहे की कुर्सी से गिराया और अंत में चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका जिससे बच्ची की मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

थानाधिकारी ने कहा कि मामले की आगे की विधिक कार्रवाई और क्लीनिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच जारी है तथा सभी साक्ष्यों को रिकॉर्ड कर आरोपी के खिलाफ आवश्यक धाराएँ लगायी जाएंगी.

पढ़ें सिरोही की एक और खबर
दिवाली से पहले राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर चावल के कट्टों में पकड़ी गई करोड़ों की अवैध शराब!

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में दिख रही है और यही वजह है कि अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. जिले की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है और एसपी डॉ. पीएल शिवरान के निर्देश पर विशेष टीमें गठित कर हर संदिग्ध वाहन की गहन जांच की जा रही है. नतीजा पिछले एक महीने में यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अवैध शराब की करोड़ों की खेप जब्त की गई है.


सिरोही के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए चावल के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही 80 लाख से अधिक की शराब जब्त की है. पुलिस ने ट्रक से 1005 पेटियां बरामद की हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sirohi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news