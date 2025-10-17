सिरोही में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! शराब के नशे में बाप ने 4 साल की बेटी को पटक-पटककर मार डाला

Sirohi News: राजस्थान में सिरोही जिले के रेवदर थाना क्षेत्र के सालोतरा गांव में साढ़े चार साल की जोशना की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पिता करसन कोली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने रात में शराब पीकर पहले बच्चे को सिलाई टेबल पर पटका, फिर लोहे की कुर्सी से गिराया और अंत में चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका जिससे बच्ची की मौत हो गई.
थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि बच्ची ननिहाल से पिता के घर आई थी और सोमवार को उसकी अचानक मौत हो गयी. बच्ची के मुंह से झाग निकलने और गले पर निशान देखकर उसके नाना ने पिता पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था.
प्रारंभिक जांच में बताया गया कि बच्ची को गांव में दफना दिया गया था लेकिन एसडीएम से अनुमति मिलने के बाद शव निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस ने पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने वारदात कबूल की. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने रात में शराब पीकर पहले बच्चे को सिलाई टेबल पर पटका, फिर लोहे की कुर्सी से गिराया और अंत में चारपाई उठाकर सीमेंट पर जोर से पटका जिससे बच्ची की मौत हो गई.
थानाधिकारी ने कहा कि मामले की आगे की विधिक कार्रवाई और क्लीनिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच जारी है तथा सभी साक्ष्यों को रिकॉर्ड कर आरोपी के खिलाफ आवश्यक धाराएँ लगायी जाएंगी.
