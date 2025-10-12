मुस्लिम ब्रदरहुड पर RSS नेता इंद्रेश कुमार का बयान, बांग्लादेशी विस्थापितों को मुस्लिम देशों में बांट देना चाहिए

Bangladeshi Refugees in India: आबूरोड के शांतिवन में ब्रह्माकुमारीज के वैश्विक शिखर सम्मेलन में RSS नेता इंद्रेश कुमार ने बांग्लादेशी शरणार्थियों पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि इन विस्थापितों को दुनिया भर के मुस्लिम देशों में बांट देना चाहिए ताकि समस्या स्थायी रूप से हल हो.
Rajatshan News : आबूरोड के शांतिवन में ब्रह्माकुमारीज के वैश्विक शिखर सम्मेलन में आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने शिरकत की. सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में कुमार ने बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में बांग्लादेशी विस्थापितों को वितरित कर देना चाहिए, ताकि यह समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाए.
कुमार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से अपील की कि वे अब सही रास्ता अपनाएं. साथ ही, मुस्लिम समाज से सवाल उठाते हुए पूछा कि इस्लामिक ब्रदरहुड और सेक्युलर ब्रदरहुड वास्तव में कितना मजबूत है? क्या मुस्लिम देश अपने ही समुदाय के शरणार्थियों को अपनाने को तैयार हैं? इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां कई लोग इसे व्यावहारिक समाधान बता रहे हैं, तो कुछ इसे विवादास्पद करार दे रहे हैं.
इंद्रेश कुमार ने वैश्विक बाजारवादी ताकतों पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी शक्तियां दंगे भड़काकर कई देशों को अस्थिर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देकर इन्हें विफल कर दिया. कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने चार फोन नहीं उठाए, और यही शांति का सबसे सशक्त संदेश था. इस रणनीति से भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया.
उन्होंने दावा किया कि भारत ने म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को संकटों से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आज ये देश भारत को अपना सच्चा हितैषी मानते हैं. कुमार ने कहा कि भारत की नीति हमेशा शांति और सहयोग पर आधारित रही है, जो वैश्विक पटल पर एक मिसाल है.
ब्रह्माकुमारीज का यह वैश्विक शिखर सम्मेलन शांति, एकता और आध्यात्मिक जागरण पर केंद्रित है. इंद्रेश कुमार की उपस्थिति ने कार्यक्रम को राजनीतिक आयाम दिया. सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई. कुमार के बयानों ने न केवल क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर किया, बल्कि भारत की विदेश नीति की मजबूती को भी रेखांकित किया.
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं. सम्मेलन के आयोजक ब्रह्माकुमारीज ने शांति के संदेश को मजबूत करने पर जोर दिया. इंद्रेश कुमार के विचारों ने चर्चा को गहराई प्रदान की, जो आने वाले दिनों में बहस का विषय बने रहेंगे.
