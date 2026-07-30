/Sawan 2026: अचलेश्वर महादेव का रहस्यमयी कुंड, कितना भी जल चढ़ाओ पलभर में हो जाता है गायब

Sawan Special: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान देशभर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण विशेष पहचान रखता है. यहां श्रद्धालु केवल शिवलिंग के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की भी पूजा करते हैं. यह परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है.



रहस्यमयी कुंड, जिसमें गायब हो जाता है चढ़ाया गया जल

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अचलेश्वर महादेव मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहां स्थित रहस्यमयी कुंड है. स्थानीय मान्यता के अनुसार श्रद्धालु इस कुंड में जितना भी जल अर्पित करते हैं, वह कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है. इस रहस्य का आज तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक या धार्मिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जिसके कारण यह कुंड श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. सावन के दौरान हजारों श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य को देखने और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहां पहुंचते हैं.



भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की अनोखी परंपरा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अचलेश्वर महादेव मंदिर वह स्थान है, जहां भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अरावली पर्वत को स्थिर किया था. इसी कारण यहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है. स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी अरावली पर्वतमाला को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है. यह परंपरा भारत के अन्य शिव मंदिरों से अलग है और इसी वजह से अचलेश्वर महादेव मंदिर देशभर में विशेष महत्व रखता है.



क्या है इस मंदिर की पौराणिक कथा?

पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में इंद्र के वज्र प्रहार से आबू पर्वत क्षेत्र में एक विशाल ब्रह्म खाई बन गई थी. महर्षि वशिष्ठ का आश्रम इसी क्षेत्र में था और उनकी दिव्य गाय नंदिनी कई बार उस गहरी खाई में गिर जाती थी. महर्षि वशिष्ठ अपने तपबल से गाय को बाहर निकालते थे, लेकिन समस्या लगातार बनी रही. इसके बाद उन्होंने हिमालय राज से इस खाई को भरने का अनुरोध किया.



मान्यता है कि हिमालय राज ने पहले अरावली पर्वत और बाद में नंदीवर्धन पर्वत को इस कार्य के लिए भेजा, लेकिन दोनों प्रयास असफल रहे. अंततः महर्षि वशिष्ठ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की. तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर स्थिर कर दिया. तभी से यह स्थान "अचलेश्वर महादेव" के नाम से प्रसिद्ध हो गया और भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की परंपरा शुरू हुई.



सावन में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

सावन के पूरे महीने अचलेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. श्रद्धालु रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, महाआरती और विशेष पूजन में भाग लेते हैं. मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष से गूंज उठता है. राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और देश के कई अन्य राज्यों से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे माउंट आबू में स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.



आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम

अचलेश्वर महादेव मंदिर केवल एक प्राचीन धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम भी है. भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा और रहस्यमयी कुंड जैसी अनूठी परंपराएं इसे देश के सबसे विशिष्ट शिव मंदिरों में शामिल करती हैं. सावन के अवसर पर यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ-साथ इस अनोखी धार्मिक विरासत और पौराणिक इतिहास को भी करीब से महसूस करते हैं.

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