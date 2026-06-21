/नक्की झील के किनारे CM भजनलाल शर्मा ने किया योग, प्राकृतिक सौंदर्य का दिखा अद्भुत संगम

International Yoga Day 2026: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आबूराज में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कोलकाता में दिए गए संबोधन को भी सुना. सीएम के साथ योगाभ्यास में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता और नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

अरावली की हरी भरी वादियों के बीच खूबसूरत नक्की झील के किनारे आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कभी न भुला देने वाला आयोजन हुआ. धर्म और अध्यात्म की भूमि पर सीएम भजनलाल शर्मा ने योग किया. जहां प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक विरासत और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम दिखाई दिया. इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश ने योग को कर्म योग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है. आज योग विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग विश्व को भी जोड़ रहा है. यह गर्व का विषय है कि हमारी प्राचीन योग की परंपरा मानवता के कल्याण का वैश्विक माध्यम बन चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग‘ है. इसका संदेश यह है कि योग केवल युवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह बढ़ती उम्र के लोगों को भी शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत रखने का सशक्त माध्यम है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वैश्विक कूटनीति की बदौलत योग को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया को योग से परिचित कराया, जिसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की पहल की. यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक नेतृत्व का सम्मान है.

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि 21 जून 2015 को आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री के साथ 35 हजार 985 लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने कहा कि राजस्थान को भी योग में विशेष पहचान मिली है. वर्ष 2018 में कोटा में 1 लाख 5 हजार से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

साथ ही वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा. अरावली की वादियों में नक्की झील के किनारे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को मन की स्थिरता, आत्मविकास, कर्तव्यनिष्ठा तथा समाज और विश्व में शांति, आनंद एवं स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहने की शपथ दिलाई. साथ ही सफेद गुब्बारे उड़ाकर विश्व शांति एवं निरोगी राजस्थान का संदेश दिया गया.

