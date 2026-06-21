Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sirohi
  • /नक्की झील के किनारे CM भजनलाल शर्मा ने किया योग, प्राकृतिक सौंदर्य का दिखा अद्भुत संगम

नक्की झील के किनारे CM भजनलाल शर्मा ने किया योग, प्राकृतिक सौंदर्य का दिखा अद्भुत संगम

International Yoga Day 2026: अरावली की हरी भरी वादियों के बीच खूबसूरत नक्की झील के किनारे आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कभी न भुला देने वाला आयोजन हुआ. CM भजनलाल शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आबूराज में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया.

Edited byAman SinghReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 21, 2026, 06:37 PM|Updated: Jun 21, 2026, 06:37 PM
नक्की झील के किनारे CM भजनलाल शर्मा ने किया योग, प्राकृतिक सौंदर्य का दिखा अद्भुत संगम
Image Credit: International Yoga Day 2026

International Yoga Day 2026: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आबूराज में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कोलकाता में दिए गए संबोधन को भी सुना. सीएम के साथ योगाभ्यास में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता और नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

अरावली की हरी भरी वादियों के बीच खूबसूरत नक्की झील के किनारे आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कभी न भुला देने वाला आयोजन हुआ. धर्म और अध्यात्म की भूमि पर सीएम भजनलाल शर्मा ने योग किया. जहां प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक विरासत और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम दिखाई दिया. इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश ने योग को कर्म योग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है. आज योग विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग विश्व को भी जोड़ रहा है. यह गर्व का विषय है कि हमारी प्राचीन योग की परंपरा मानवता के कल्याण का वैश्विक माध्यम बन चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग‘ है. इसका संदेश यह है कि योग केवल युवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह बढ़ती उम्र के लोगों को भी शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत रखने का सशक्त माध्यम है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वैश्विक कूटनीति की बदौलत योग को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया को योग से परिचित कराया, जिसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की पहल की. यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक नेतृत्व का सम्मान है.

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि 21 जून 2015 को आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री के साथ 35 हजार 985 लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने कहा कि राजस्थान को भी योग में विशेष पहचान मिली है. वर्ष 2018 में कोटा में 1 लाख 5 हजार से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

साथ ही वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा. अरावली की वादियों में नक्की झील के किनारे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को मन की स्थिरता, आत्मविकास, कर्तव्यनिष्ठा तथा समाज और विश्व में शांति, आनंद एवं स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहने की शपथ दिलाई. साथ ही सफेद गुब्बारे उड़ाकर विश्व शांति एवं निरोगी राजस्थान का संदेश दिया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sirohi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

जयपुर से दरभंगा के लिए शुरू होगी नई ट्रेन, बिहारवासियों का लंबा इंतजार होगा खत्म

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

बीकानेर में अश्विनी वैष्णव और अर्जुनराम मेघवाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

Chittorgarh News: कुएं में मिला युवक का शव, पास घूम रहे थे 3 सांप

कोटा में जहरीले जीव के काटने से 2 वर्षीय मासूम की मौत, झाड़ फूंक में समय गंवाने से बिगड़ी हालत

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

TAGS:
cm bhajanlal sharma
Rajasthan news
Sirohi News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नक्की झील के किनारे CM भजनलाल शर्मा ने किया योग, प्राकृतिक सौंदर्य का दिखा अद्भुत संगम
cm bhajanlal sharma
2
Dungarpur news
3
Sirohi News
4
Rajasthan Crime
5
Barmer news