Sirohi News: सिरोही में रेवदर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर फ्रॉड गिरोह ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी की सूझबूझ ने पूरे गैंग का खेल बिगाड़ दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sharad Tank
Published: Nov 19, 2025, 11:47 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 11:47 PM IST

सिरोही में डिजिटल अरेस्ट की कोशिश, व्यापारी को दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की दी धमकी

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही में रेवदर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर फ्रॉड गिरोह ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी की सूझबूझ ने पूरे गैंग का खेल बिगाड़ दिया. जब ठग अपने प्लान में नाकाम रहे, तो गाली-गलौज पर उतर आए.

व्यापारी ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर वायरल भी कर दी, ताकि कोई अन्य व्यक्ति इनके जाल में न फंसे. सिरोही के रेवदर का एक व्यापारी साइबर ठगों के निशाने पर आया, जब उसे एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वालों ने खुद को एटीएस कंट्रोल रूम, पुणे का अधिकारी बताया. कॉलर ने कहा कि व्यापारी के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल दिल्ली बम ब्लास्ट में किया गया है.

यही नहीं, ठगों ने उसपर 21 आर्मी के फोटोग्राफ, 71 रिटायर्ड अधिकारियों के ID कार्ड और 7 बैंक कार्ड लीक करने जैसे गंभीर और झूठे आरोप लगा दिए. साथ ही व्यापारी को पुणे एटीएस हेडक्वार्टर पहुंचकर स्टेटमेंट देने का दबाव बनाया गया. ठगों ने एक व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल करने की जिद की, ताकि व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके.

कॉलर्स लगातार धमकियां दे रहे थे और सरकारी कार्रवाई का डर दिखा रहे थे, लेकिन व्यापारी ने जागरूकता दिखाते हुए इन ठगों की चाल तुरंत पहचान ली. उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली. जब ठगों का प्लान फेल हुआ, तो वो गाली-गलौज पर उतर आए, लेकिन व्यापारी ने उन्हें खरी-खरी सुनाकर कॉल काट दिया. उनकी पूरी कोशिश नाकाम हो गई.

डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जागरूक होकर हम खुद को बचा सकते हैं. रेवदर के इस व्यापारी ने न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखा, बल्कि दूसरों को सतर्क करने के लिए रिकॉर्डिंग शेयर भी की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSirohi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

