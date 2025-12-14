हीरोइन से बनीं 'मसीहा', बेटे के ब्लड कैंसर पर पिता ने मांगी मदद, हेमा मालिनी ने उठाया पूरे इलाज का खर्च!

Actress Hema Malini: कोरोना काल में जब हर इंसान अपने ही जीवन से जूझ रहा था. उसी दौर में के. वाल्मीकि समाज के विक्रम वाघेला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके बेटे पृथ्वीराज को ब्लड कैंसर हो गया.
Trending Photos
Actress Hema Malini: कोरोना काल में जब हर इंसान अपने ही जीवन से जूझ रहा था. उसी दौर में के. वाल्मीकि समाज के विक्रम वाघेला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके बेटे पृथ्वीराज को ब्लड कैंसर हो गया. कमजोर आर्थिक स्थिति और महामारी के कारण इलाज के लिए अहमदाबाद से सिरोही तक दर-दर भटकना पड़ा, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला, तभी किस्मत ने एक रास्ता दिखाया.
कहीं से मिली बॉलीवुड की एक पुरानी टेलीफोन डायरी कई रातों की मेहनत के बाद विक्रम वाघेला तक पहुंचा. हेमा मालिनी जी का व्हाट्सएप नंबर. एक पिता ने डरते-डरते बस एक छोटा-सा संदेश भेजा- मेरे बेटे की जान बचा लीजिए.
सुबह होते ही संदेश पढ़ते ही हेमा मालिनी जी ने खुद फोन किया. पूरी स्थिति समझी, अपने कार्यालय से बात की और मुंबई के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी से तुरंत संपर्क कराया. इतना ही नहीं पृथ्वीराज के पूरे इलाज का खर्च स्वयं वहन किया और आज वह बच्चा जिंदगी की जंग जीत चुका है.
यहीं कहानी खत्म नहीं होती. विक्रम वाघेला की बेटी केतन की शादी तय हुई, तो हेमा मालिनी जी ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा. उनकी ओर से प्रतिनिधि बनकर डॉ. शैतान सिंह भूतेल पहुंचे और केतन को तिजोरी, बेड, फ्रीज, सिलाई मशीन, टीवी और घर का पूरा सामान भेंट किया, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें.
यह परिवार मेरा है, इसे मैं संभाल लूंगी- हेमा मालिनी जी का यह वाक्य आज सिर्फ शब्द नहीं, एक वादा है. यह कहानी बताती है कि आज भी बड़े नामों से बड़ी इंसानियत होती है, जहां एक संदेश बना उम्मीद और उम्मीद ने एक जिंदगी बचा ली.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSirohi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!