होटल में ₹10,900 का का खाना खाकर बोले- बाथरूम जा रहे हैं, फिर कार में बैठकर उड़नछू! पकड़े गए पांचों फर्जी मेहमान

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के आबूरोड क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई. रिको थाना क्षेत्र के सियावा स्थित एक होटल में खाना खाने पहुंचे पांच लोग, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, बिल चुकाए बिना चकमा देकर भाग निकले. होटल संचालक और वेटर ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए कार का पीछा किया. इस दौरान होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी हरकतें और चेहरों की तस्वीरें कैद हो गईं.

Published: Oct 29, 2025, 01:00 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 01:00 PM IST

होटल में ₹10,900 का का खाना खाकर बोले- बाथरूम जा रहे हैं, फिर कार में बैठकर उड़नछू! पकड़े गए पांचों फर्जी मेहमान

Sirohi News: जिले के आबूरोड क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई. रिको थाना क्षेत्र के सियावा स्थित एक होटल में खाना खाने पहुंचे पांच लोग, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, बिल चुकाए बिना चकमा देकर भाग निकले.

जानकारी के अनुसार, ये पांचों लोग कार में सवार होकर होटल पहुंचे थे. उन्होंने होटल में बैठकर खाना खाया, लेकिन जब ₹10,900 का बिल आया तो सभी ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया. होटल स्टाफ कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सभी कार में बैठकर अंबाजी की ओर फरार हो गए.

होटल संचालक और वेटर ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए कार का पीछा किया. इस दौरान होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी हरकतें और चेहरों की तस्वीरें कैद हो गईं. होटल स्टाफ ने रास्ते में लगे ट्रैफिक जाम का फायदा उठाकर अंबाजी की गुजरात सीमा पर कार को रोक लिया और पांचों को पकड़ लिया. होटल संचालक ने बताया कि आरोपी बिल चुकाए बिना जानबूझकर भागने की फिराक में थे. फिर मौके पर ही होटल कर्मियों ने फर्जी मेहमानो से पैसे लेकर उन्हें जाने दिया.

पढ़ें सिरोही की एक और खबर

Sirohi: दिवाली के दिन बदमाशों ने कांस्टेबल से पहले की बदसलूकी, फिर चाकू से किया हमला
Sirohi News: राजस्थान के सिरोही के आबूरोड शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे.

दीपावली के दौरान ड्यूटी पर तैनात सिटी पुलिस चौकी के कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चार बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. गनीमत रही घटना में कांस्टेबल मामूली चोटिल हुआ. हिरासत में लिए चारों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

आबूरोड के रेलवे स्टेशन रोड के पास दीपावली ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल ओमप्रकाश ने सड़क पर खड़े चारों आरोपियों को हटने के लिए कहा, जिस पर आरोपियों ने नाराज होकर बदसलूकी शुरू कर दी और देखते ही देखते एक युवक ने दौड़कर कांस्टेबल पर चाकू से वार कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sirohi Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

