Mount Abu Weather: राजस्थान में सर्दी का सितम, माउंट आबू में 0° के नीचे पहुंचा पारा, -2 में कांप रहे लोग, मैदानों में छाने लगा कोहरा

Sirohi Weather Update: सिरोही जिले में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है. कई मैदानी इलाकों में धीरे-धीरे कोहरे ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से तापमान लगातार गिर रहा है और कड़ाके की सर्दी का असर साफ नजर आ रहा है. गिरते पारे ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, वहीं सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है. लोगों की दिनचर्या देर से शुरू हो रही है और ठंड से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं.

Published: Nov 19, 2025, 08:28 AM IST | Updated: Nov 19, 2025, 08:28 AM IST

Mount Abu -2 Weather: राजस्थान में अब सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सिरोही, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई मैदानी इलाकों में सुबह-शाम घना कोहरा छा रहा है. पारे के तेजी से गिरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. सुबह देर तक धूप न निकलने से दफ्तर जाने वाले और स्कूली बच्चे परेशान हैं. सड़कों पर वाहन हैडलाइट जलाकर चल रहे हैं. ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.

माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन माइनस तापमान

राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है. पिछले दो दिनों से यहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है. आज सुबह भी तापमान -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड के कारण पेड़-पौधों, वाहनों और घास पर जमी ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं. नक्की झील के किनारे और कई ऊंचाई वाले इलाकों में पतली बर्फ की चादर दिखाई दी.

ठिठुरन भरा खूबसूरत नजारा, पर्यटक भी हो रहे कांपकांप

माउंट आबू पहुंचने वाले पर्यटक इस ठंडे लेकिन मनोरम नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं. हालांकि तेज सर्द हवाएं और माइनस तापमान उन्हें भी कंपकंपी दे रहा है. होटल और रिसॉर्ट में रूम हीटर व अलाव की मांग बढ़ गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक माउंट आबू में तापमान माइनस में रहने और मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है.

