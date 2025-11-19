Mount Abu -2 Weather: राजस्थान में अब सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सिरोही, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई मैदानी इलाकों में सुबह-शाम घना कोहरा छा रहा है. पारे के तेजी से गिरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. सुबह देर तक धूप न निकलने से दफ्तर जाने वाले और स्कूली बच्चे परेशान हैं. सड़कों पर वाहन हैडलाइट जलाकर चल रहे हैं. ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.

माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन माइनस तापमान

राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है. पिछले दो दिनों से यहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है. आज सुबह भी तापमान -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड के कारण पेड़-पौधों, वाहनों और घास पर जमी ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं. नक्की झील के किनारे और कई ऊंचाई वाले इलाकों में पतली बर्फ की चादर दिखाई दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ठिठुरन भरा खूबसूरत नजारा, पर्यटक भी हो रहे कांपकांप

माउंट आबू पहुंचने वाले पर्यटक इस ठंडे लेकिन मनोरम नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं. हालांकि तेज सर्द हवाएं और माइनस तापमान उन्हें भी कंपकंपी दे रहा है. होटल और रिसॉर्ट में रूम हीटर व अलाव की मांग बढ़ गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक माउंट आबू में तापमान माइनस में रहने और मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!