Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sirohi
  • /तीन दिन से लापता Student की तलाश तेज, चोरी के शक में बच्चों की पिटाई का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

तीन दिन से लापता Student की तलाश तेज, चोरी के शक में बच्चों की पिटाई का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Rajasthan Crime: माउंट आबू स्थित आबूराज गुरुकुल में एक शिष्य के तीन दिनों से लापता होने और बच्चों के साथ कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मारपीट की पुष्टि होने पर आरोपी आचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. लापता शिष्य की तलाश जारी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

Edited byAnsh RajReported bySharad Tak
Published: Jul 07, 2026, 12:51 PM|Updated: Jul 07, 2026, 12:51 PM
तीन दिन से लापता Student की तलाश तेज, चोरी के शक में बच्चों की पिटाई का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Abu Raj Gurukul: सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित आबूराज के सर्वेश्वर रघुनाथजी मंदिर परिसर में संचालित गुरुकुल इन दिनों गंभीर विवादों के केंद्र में है. गुरुकुल के एक नाबालिग शिष्य के पिछले तीन दिनों से लापता होने और गुरुकुल में अध्ययनरत बच्चों के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और जांच शुरू कर दी गई है.


चोरी के शक में बच्चों से मारपीट का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुकुल में चोरी की आशंका के आधार पर आचार्य द्वारा दो नाबालिग बच्चों के साथ कथित रूप से मारपीट की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. हालांकि वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की भी अलग से जांच की जा रही है.


पुलिस ने आरोपी आचार्य को लिया हिरासत में

सूचना मिलने पर डीवाईएसपी बृजेश कुमार और आबू थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ पुलिस टीम के साथ गुरुकुल पहुंचे. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मारपीट के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर संबंधित आचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बच्चों के साथ कथित मारपीट किन परिस्थितियों में हुई और इसमें अन्य लोगों की कोई भूमिका रही या नहीं.


एक बच्चा घर पहुंचा, दूसरा अब भी लापता

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मारपीट का शिकार हुए दो बच्चों में से एक बच्चे को उसकी माता दो दिन पहले अपने साथ घर ले गई थी. वहीं दूसरा नाबालिग शिष्य पिछले तीन दिनों से लापता बताया जा रहा है. बच्चे के लापता होने से उसके परिजनों की चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया है और उन्हें माउंट आबू बुलाया गया है ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें.


हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस

माउंट आबू पुलिस फिलहाल लापता शिष्य की तलाश के साथ-साथ वायरल वीडियो, गुरुकुल प्रबंधन की भूमिका और बच्चों के साथ कथित मारपीट के आरोपों की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन ने अपील की है कि चूंकि मामले में नाबालिग बच्चे शामिल हैं, इसलिए उनकी पहचान और वीडियो सार्वजनिक करते समय पूरी सावधानी बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की सामग्री प्रसारित करने से पहले बच्चों की पहचान पूरी तरह ब्लर की जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sirohi News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

पंचायत चुनावों की लड़ाई फिर हाईकोर्ट पहुंची, संयम लोढ़ा ने पेश की अवमानना याचिका

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर में बारिश से धंसी सड़क, सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video

Jhunjhunu: बच्चेदानी की गांठ के ऑपरेशन के बाद विवाहिता की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

जयपुर में घर खरीदने का सपना होगा महंगा, 49% तक बढ़ाई गईं DLC दरें

मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

जोधपुर में 4 माह की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दी कठोर कारावास की सजा

Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव मुश्किल, आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

मानसून लाया बांधों में पानी, जयपुर समेत 4 जिलों में नहीं होगा जलसंकट, बीसलपुर में एक साल से ज्यादा पानी

राजस्थान में UCC Bill 2026 की तैयारी तेज, 19 सवालों के जरिए जनता की राय ले रही राजस्थान सरकार, आप भी दे सकते हैं सुझाव

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

बरसेंगे बादल-कड़केगी बिजली, जयपुर-दौसा समेत 31 जिलों में जमकर होगी भारी बारिश

राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

बीकानेर में 150 साल पुराने पोस्टकार्डों का अनमोल खजाना, शख्स ने सहेज रखा है 1879 से अब तक के दुर्लभ पोस्टकार्ड का संग्रह

राजस्थान के 14 जिलों में IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, इन शहरों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

TAGS:
siroh
Sirohi News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तीन दिन से लापता Student की तलाश तेज, चोरी के शक में बच्चों की पिटाई का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
siroh
2
Jaipur Weather
3
Pali news
4
Alwar News
5
Jodhpur News