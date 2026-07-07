/तीन दिन से लापता Student की तलाश तेज, चोरी के शक में बच्चों की पिटाई का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Abu Raj Gurukul: सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित आबूराज के सर्वेश्वर रघुनाथजी मंदिर परिसर में संचालित गुरुकुल इन दिनों गंभीर विवादों के केंद्र में है. गुरुकुल के एक नाबालिग शिष्य के पिछले तीन दिनों से लापता होने और गुरुकुल में अध्ययनरत बच्चों के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और जांच शुरू कर दी गई है.



चोरी के शक में बच्चों से मारपीट का आरोप

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प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुकुल में चोरी की आशंका के आधार पर आचार्य द्वारा दो नाबालिग बच्चों के साथ कथित रूप से मारपीट की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. हालांकि वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की भी अलग से जांच की जा रही है.



पुलिस ने आरोपी आचार्य को लिया हिरासत में

सूचना मिलने पर डीवाईएसपी बृजेश कुमार और आबू थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ पुलिस टीम के साथ गुरुकुल पहुंचे. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मारपीट के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर संबंधित आचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बच्चों के साथ कथित मारपीट किन परिस्थितियों में हुई और इसमें अन्य लोगों की कोई भूमिका रही या नहीं.



एक बच्चा घर पहुंचा, दूसरा अब भी लापता

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मारपीट का शिकार हुए दो बच्चों में से एक बच्चे को उसकी माता दो दिन पहले अपने साथ घर ले गई थी. वहीं दूसरा नाबालिग शिष्य पिछले तीन दिनों से लापता बताया जा रहा है. बच्चे के लापता होने से उसके परिजनों की चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया है और उन्हें माउंट आबू बुलाया गया है ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें.



हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस

माउंट आबू पुलिस फिलहाल लापता शिष्य की तलाश के साथ-साथ वायरल वीडियो, गुरुकुल प्रबंधन की भूमिका और बच्चों के साथ कथित मारपीट के आरोपों की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन ने अपील की है कि चूंकि मामले में नाबालिग बच्चे शामिल हैं, इसलिए उनकी पहचान और वीडियो सार्वजनिक करते समय पूरी सावधानी बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की सामग्री प्रसारित करने से पहले बच्चों की पहचान पूरी तरह ब्लर की जाए.

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