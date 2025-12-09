6 दिन की नवजात को कमर से बांधकर दूसरी बेटी संग कुएं में कूदी मां, शव देख रो पड़े सिरोही के डिबडी गांव के लोग

Sirohi News: जिले के मंडार थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पादर के डिबडी गांव में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 25 वर्षीय विवाहिता ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ पुराने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. महिला की छह दिन की नवजात और दूसरी बाई साल की बेटी अंजली के शव जब बाहर निकाले गए तो पूरे गांव में कोहराम मच गया.

पुलिस के अनुसार, मृतका जमना देवी, निवासी विबड़ी, दो माह से पीहर में रह रही थी. उसने छह दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया था. रविवार रात परिवार खाना खाकर सो गया, लेकिन सुबह जमना और उसकी दोनों बेटियां गायब मिलीं. तलाश के दौरान घर से दूरी पर स्थित पुराने कुएं के पास लाल चुनरी और बच्ची का शव दिखने पर परिजन और ग्रामीण दहशत में आ गए.

नवजात बच्ची को महिला ने कमर से बांध रखा था

सूचना पर जिला कलक्टर अल्पा चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. कुएं में करीब 30 फीट पानी होने के कारण मोटर और जनरेटर लगाकर पानी निकाला गया, तब जाकर तीनों शव बाहर निकाले जा सके. नवजात बच्ची को महिला ने कमर से बांध रखा था, जिससे वह कुएं में फंस गई और शव निकालने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

महिला का पति गुजरात में पशुपालन का कार्य करता है. उसने बताया कि परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं था, फिर भी पत्नी ने यह कदम क्यों उठाया, यह समझ से परे है. मामले की जांच रेवदर तहसीलदार मंजू देवासी को सौंपी गई है.

