माउंट आबू में ठंड दिखा रही आना रौद्र रूप, माइनस में पारा पहुँचने से जमी बर्फ, खूब ठिठुर रहे लोग

Mount Abu Mausam: राजस्थान में सर्दी ने अब पूरे जोर-शोर से दस्तक दे दी है. माउंट आबू में लगातार चौथे दिन न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर अटका रहा, जबकि मैदानी इलाकों में चौथे दिन लगातार बर्फ जमने से ठिठुरन का प्रकोप बढ़ गया. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अरावली की पहाड़ियों पर न्यूनतम तापमान -1 से 2 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. उत्तरी भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है, जिससे 17 जिलों में पारा सामान्य से 3-4 डिग्री नीचे लुढ़क गया.

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अब 'विंटर वंडरलैंड' में तब्दील हो चुका है. मंगलवार को यहां का न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री पर पहुंचा, जो नवंबर में 15 साल बाद पहली बार हुआ. गुरु शिखर और नक्की झील के आसपास बर्फ की परत जम गई, जिससे सड़कों, वाहनों, पेड़-पौधों और खेतों पर हल्की बर्फबारी जैसा नजारा दिखा. पर्यटक भारी ऊनी कपड़ों में लिपटे नाव की सवारी और फोटो सेशन का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग अलाव जलाकर रातें काट रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह असामान्य गिरावट जलवायु परिवर्तन का संकेत हो सकती है.

मैदानी क्षेत्रों में लगातार चौथे दिन ओस की बूंदें जमने से ठंड ने तीखा रूप धारण कर लिया. शेखावाटी के फतेहपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में पारा 5 डिग्री से नीचे गिर गया. फतेहपुर में 4.5 डिग्री, नागौर में 5.2 डिग्री दर्ज किया गया.

बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर जैसे शहरों में रातें 8-10 डिग्री पर सिमट गईं. सुबह-शाम घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. ग्रामीण इलाकों में किसान फसलों को नुकसान से चिंतित हैं, क्योंकि बर्फ जमने से सरसों और गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है.

ठंड से बचने के लिए जगह-जगह अलाव जल रहे हैं. बाजारों, चौराहों और गांवों में लोग एक-दूसरे के साथ सटकर गर्माहट तलाश रहे हैं. घरों में हीटर, ब्लैंकेट और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है. लेकिन बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह सर्दी बड़ी परेशानी बन रही है. जोड़ों में दर्द, सांस की तकलीफ और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है. स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि गर्म पानी पिएं, धूप लें और बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें.

मौसम विभाग ने नौ जिलों (अजमेर, झुंझुनूं, कोटा, सीकर, टोंक, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा) में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है. अगले 7 दिनों तक शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन तापमान में 2-3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है. दक्षिणी राजस्थान में हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन उत्तरी इलाकों में ठंड बरकरार रहेगी.

राजस्थान में नवंबर का यह असामान्य सर्द मौसम पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन आमजन के लिए चुनौतीपूर्ण है. सरकार ने जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण की योजना शुरू की है. सावधानी बरतें, क्योंकि असली शीतलहर अभी बाकी है!