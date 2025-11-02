माउंट आबू में तीन साल की मासूम बच्ची गायब होने से मचा हड़कंप, आधी रात से घने जंगल में टोर्च ले तलाश रही पुलिस

Mount Abu News: राजस्थान के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. रॉयल पैलेस होटल के पास जंगल किनारे बनी एक झोपड़ी से तीन वर्षीय बच्ची के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है. बीती शाम करीब साढ़े चार बजे बच्ची खेलते-खेलते अचानक नजरों से ओझल हो गई. घटना की सूचना मिलते ही माउंट आबू पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. इलाके की संकरी गलियों और घने जंगलों के बीच सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिससे पर्यटक स्थल पर तनाव का माहौल है.

झोपड़ी से गायब हुई मासूम

माउंट आबू के हृदय स्थल, रॉयल पैलेस होटल के निकटवर्ती जंगल क्षेत्र में स्थित एक साधारण झोपड़ी में रहने वाले परिवार की तीन वर्षीय बेटी शाम को बाहर खेल रही थी. मां के अनुसार, साढ़े चार बजे तक सब ठीक था, लेकिन कुछ ही मिनटों में बच्ची गायब हो गई. परिवार ने तुरंत आसपास तलाश की, लेकिन जंगल की झाड़ियों और पहाड़ी इलाके में कोई सुराग नहीं मिला. यह क्षेत्र वन्य जीवों से भरा होने के कारण खतरनाक माना जाता है, जहां तेंदुए और सांपों की मौजूदगी आम है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि पर्यटकों की भीड़ के बीच ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन जंगल किनारे की झोपड़ियां असुरक्षित हैं.

DSP व SHO की अगुवाई में टीमें गठित

घटना की सूचना मिलते ही माउंट आबू थाना प्रभारी प्रदीप डांगा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस उपाधीक्षक (DSP) गोमाराम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया. रातभर अधिकारी मौके पर डटे रहे, जहां फुटप्रिंट्स और संभावित सुरागों की तलाश की गई. सुबह होते ही सर्च को और तेज किया गया. DSP गोमाराम ने कहा, "हम हर संभावना की जांच कर रहे हैं. बच्ची को सुरक्षित बरामद करने के लिए सभी संसाधन जुटाए गए हैं." परिवार का बयान दर्ज कर लिया गया है, और CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है.

वन विभाग की मदद से व्यापक तलाश

इलाके के जंगल क्षेत्र से घिरे होने के कारण वन विभाग की टीम को सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया है. डॉग स्क्वॉड, ड्रोन कैमरे और स्थानीय गाइडों की सहायता से 5 किलोमीटर के दायरे में छानबीन चल रही है. वन अधिकारी ने बताया कि जंगल में घना कवरेज होने से चुनौतियां अधिक हैं, लेकिन रेस्क्यू टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं. पर्यटकों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें. यदि बच्ची जंगल में भटक गई है, तो जल्द बरामदगी की उम्मीद है. जिला प्रशासन ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. यह घटना माउंट आबू की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है.

