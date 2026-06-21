/International Yoga Day 2026: नक्की लेक पर योगमय हुआ राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

Sirohi News: सिरोही जिले के आबूराज स्थित प्रसिद्ध नक्की लेक परिक्रमा पथ पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार सुबह राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थल पर हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया. कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रदेशवासियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.

धुंध, पहाड़ियां और खुशनुमा मौसम ने बढ़ाई आयोजन की भव्यता

सुबह के समय नक्की लेक क्षेत्र का वातावरण बेहद मनमोहक नजर आया. पहाड़ियों पर छाई धुंध, ठंडी हवाएं और बादलों की आवाजाही ने पूरे आयोजन को विशेष बना दिया. प्राकृतिक वातावरण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास कर रहे लोगों का दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा. आबूराज की वादियों में स्वास्थ्य, प्रकृति और अनुशासन का सुंदर संगम देखने को मिला.

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मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया सामूहिक योग

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन, प्रभारी मंत्री के.के. बिश्नोई, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुंबाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा, महिलाएं और विद्यार्थी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी ने प्रशिक्षकों के निर्देशन में सामूहिक रूप से विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए.

योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर: मुख्यमंत्री

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योग केवल शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है. उन्होंने कहा कि योग भारत के ऋषि मुनियों द्वारा मानवता को दी गई लगभग 5000 वर्ष पुरानी अमूल्य धरोहर है, जिसने आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आबूराज में योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और आत्मिक संतुलन का संदेश आत्मसात किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने तथा स्वस्थ एवं विकसित राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनने का संकल्प दिलाया।



योग… pic.twitter.com/cnrmDgJ2s2 — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 21, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के अनेक देशों ने अपनाया है और इससे देश का गौरव भी बढ़ा है. योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

नियमित योग से स्वस्थ शरीर और शांत मन का निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है. योग तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को कम करने में सहायक है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

उन्होंने नागरिकों से प्रतिदिन योग करने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए योग को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है. उनके अनुसार योग से निरोगी काया, संतुलित मन और बेहतर जीवनशैली का मार्ग प्रशस्त होता है.

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का लिया संकल्प

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया. योग दिवस के इस राज्य स्तरीय आयोजन ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ योग के महत्व को भी रेखांकित किया.