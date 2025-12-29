माउंट आबू में New Year पर उमड़ रही भारी भीड़, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, नियम तोड़ा तो खैर नहीं

Sirohi Traffic Advisory News: सिरोही, माउंट आबू में नववर्ष और शरद महोत्सव के चलते पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है. यह नियम 29 दिसंबर सुबह 7 बजे से 31 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए लागू रहेंगे. प्रशासन का उद्देश्य भीड़भाड़ के बावजूद यातायात को सुचारू रखना और पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न होने देना है.

भारी वाहनों पर सख्त पाबंदी

एडवाइजरी में आबूरोड शहर और माउंट आबू जाने वाले रास्तों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी रोक लगा दी गई है. अंबाजी चेकपोस्ट और मानपुर तिराहे से आबूरोड की ओर आने वाले ट्रक, ट्रेलर, ट्रैक्टर, पिकअप और डंपर जैसे मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. हाईवे की ओर जाने वाले भारी वाहनों को तलेटी और किंवरली मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा. तलेटी से माउंट आबू की ओर भी इन वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी.

पर्यटकों के लिए निर्धारित रूट

पर्यटकों की सुविधा के लिए आबूरोड से माउंट आबू पहुंचने का मार्ग अंबाजी चेकपोस्ट से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तरतोली मोड़, मानपुर तिराहा होते हुए तलेटी तक तय किया गया है. वहीं माउंट आबू से गुजरात जाने वाले वाहनों को तलेटी, मानपुर तिराहा, तरतोली मोड़ और हनुमान टेकरी से पालनपुर-अंबाजी हाईवे का रास्ता अपनाना होगा.

पुलिस की विशेष व्यवस्था

माउंट आबू डीवाईएसपी गोमाराम ने बताया कि महोत्सव के दौरान वाहनों की चेकिंग और चालान पर पूरी तरह रोक रहेगी. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को जाम नहीं होने देने और मुस्तैदी से काम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. पर्यटकों से अपील की गई है कि वे शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, ओवरलोडिंग न करें, तेज रफ्तार और गलत साइड ड्राइविंग से बचें. साथ ही तलेटी-माउंट आबू मार्ग पर अनावश्यक वाहन खड़ा न करें और केवल निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें.प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इन इंतजामों से पर्यटक सुरक्षित और आराम से नववर्ष मना सकें, यही प्रयास है.

