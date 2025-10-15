राजस्थान का स्विट्ज़रलैंड! खूबसूरती ऐसी कि देख आप भी रह जाएंगे हैरान... करें इस वीकेंड प्लान

Mount Abu: राजस्थान के विशाल और शुष्क रेगिस्तान के बीच, माउण्ट आबू किसी ठंडी, ताज़ा हवा के झोंके की तरह है. यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर, समुद्र तल से लगभग 1,722 मीटर की शानदार ऊंचाई पर स्थित है—जो इसे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन होने का गौरव प्रदान करता है.

सांस्कृतिक विविधता

इतिहास में, माउण्ट आबू महाराजाओं और शाही परिवारों के लिए अवकाश बिताने का सबसे पसंदीदा स्थल हुआ करता था. यही कारण है कि यहां आज भी उस दौर की भव्यता देखने को मिलती है. यहां बने विशाल, आरामदेह ब्रिटिश शैली के बंगले और हॉलिडे लॉज इस स्थान के अनोखे अंदाज को दर्शाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ, इन हरी-भरी पहाड़ियों के बीच आदिवासी जातियों के डेरे भी देखे जा सकते हैं, जो यहां की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं.

प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य का संगम

माउण्ट आबू प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. यहां बहुत से हरे-भरे जंगल, कलकल करते झरने और शांत झीलें हैं. इस क्षेत्र में फलने-फूलने वाले अद्भुत प्रजाति के पौधे, फूल और वृक्ष भी पर्यटकों को अचंभित करते हैं. यहां एक अभयारण्य भी है जहां पर्यटक लंगूर, सांभर, जंगली सूअर और कभी-कभी चीते जैसे वन्यजीवों को भी देख सकते हैं. प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ, माउण्ट आबू एक पवित्र तीर्थ-स्थल भी है. यह कई प्रसिद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए विख्यात है, जिनमें दिलवाड़ा के जैन मंदिर (अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध), ब्रह्माकुमारी आश्रम और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरूशिखर शामिल हैं.

शांत झीलें, हरी-भरी वादियां, और भव्य धार्मिक स्थल ये सब मिलकर माउण्ट आबू को देश और विदेश के लोगों के लिए वीकेंड बिताने की सर्वाधिक पसंदीदा जगह बनाते हैं.

