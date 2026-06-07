/चाय की चुस्की और सुहाना संडे, मरुधरा में सुबह-सुबह घुली ठंडक, माउंट आबू @21.5°C सबसे कूल!

Rajasthan Mausam: रविवार की सुबह अगर सुहानी हवाओं और ठंडी फिज़ा के साथ शुरू हो, तो पूरा वीकेंड और भी खास बन जाता है. राजस्थान में आज संडे की सुबह कुछ ऐसे ही खुशनुमा मौसम का अहसास लेकर आई, जहां कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने हल्की ठंडक के साथ अपने दिन की शुरुआत की. मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिली, जिससे सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों और वीकेंड एंजॉय करने वालों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है.

प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में इस रविवार की सुबह सबसे ठंडी दर्ज की गई. यहां न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो पूरे राजस्थान में सबसे कम रहा. प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी ठंडक के लिए मशहूर माउंट आबू में सुबह की हवा ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक ताज़ा एहसास दिया. इसके बाद मैदानी इलाकों में वनस्थली ने भी ठंडक के मामले में खास जगह बनाई, जहां न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां की सुबह भी हल्की ठंडी हवाओं के साथ काफी सुकूनभरी रही. वहीं अलवर में भी मौसम ने राहत दी और यहां का न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे सुबह का माहौल अपेक्षाकृत आरामदायक बना रहा.

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हालांकि, राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस का असर भी देखने को मिला. जोधपुर में रविवार की सुबह का मौसम सबसे अधिक गर्म महसूस किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके चलते सुबह के समय ही लोगों को गर्म और उमस भरी हवा का सामना करना पड़ा. इसी तरह जालौर में भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही, जहां न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दूसरी ओर, अधिकतम तापमान के लिहाज से श्रीगंगानगर एक बार फिर सबसे गर्म क्षेत्र बना रहा, जहां पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां रविवार की सुबह मौसम मिला-जुला रहा. जयपुर में न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, मौसम विभाग ने शहर के लिए आने वाले 24 घंटों को लेकर महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार, जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है. इस बदलाव के चलते दिन के तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी और अधिकतम पारा लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. कुल मिलाकर, राजस्थान में रविवार का मौसम कहीं राहत लेकर आया तो कहीं गर्मी और उमस ने लोगों को प्रभावित किया.

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