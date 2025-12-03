Zee Rajasthan
Mount Abu Weather Update: माउंट आबू में धड़ाम से गिरा पारा, ठिठुर रहा राजस्थान का हिल स्टेशन, पढ़ें वेदर अपडेट

Mount Abu Weather Update: सिरोही. राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू दिसंबर की शुरुआत में ही पूरी तरह ठिठुरने लगा है. बुधवार रात न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. गुरु शिखर और सनसेट पॉइंट जैसे ऊंचे इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी नीचे चला गया. नक्की झील के किनारे सुबह हल्का पाला जम गया और पानी की सतह पर बर्फ की पतली परत दिखी.

Published: Dec 03, 2025, 07:58 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 07:58 AM IST

Sirohi, Mount Abu Weather Update: सिरोही. राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है. बुधवार रात न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे पूरे क्षेत्र में कंपकंपी छा गई. सुबह-सुबह नक्की झील के किनारे और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की पाला जमने की खबरें भी आईं. पर्यटक भले ही ठंड का मजा ले रहे हों, लेकिन स्थानीय लोगों ने गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है.

पहाड़ों पर ठिठुरन, झील का पानी हुआ जमने की कगार पर

माउंट आबू की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर, अचलगढ़ और सनसेट पॉइंट जैसे इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी नीचे चला गया. नक्की झील के आसपास सुबह घना कोहरा छाया रहा और पानी की सतह पर हल्की बर्फ की परत दिखाई दी. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों में तापमान में और 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे रातें और भी ठंडी हो जाएंगी.

निचले इलाकों में भी नहीं मिली राहत

माउंट आबू के आसपास के निचले इलाकों जैसे सिरोही शहर, पिंडवाड़ा, आबू रोड और रेवदर में भी बीती रात कड़ाके की सर्दी पड़ी. सिरोही में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री, आबू रोड में 9.1 डिग्री और पिंडवाड़ा में 8.8 डिग्री दर्ज किया गया. सड़कों के किनारे और चौराहों पर लोग अलाव तापते नजर आए. सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग कान तक टोपी और मफलर लपेटकर निकले.

पर्यटकों की संख्या में इजाफा, होटल फुल

ठंड बढ़ते ही माउंट आबू में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है. गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न शहरों से लोग ठंड का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं. नक्की झील, टॉड रॉक और हनीमून पॉइंट पर पर्यटकों की भीड़ दिख रही है. होटल और गेस्ट हाउस लगभग हाउसफुल चल रहे हैं. कई पर्यटक तो सिर्फ “झील पर बर्फ देखने” के लिए ही आए हैं.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उत्तरी हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा. 4 से 7 दिसंबर तक माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रह सकता है. कोहरे और शीतलहर का असर भी बना रहेगा. लोगों से अपील की गई है कि बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी बरतें और गर्म कपड़ों का पूरा इस्तेमाल करें.

